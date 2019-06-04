El Emperador Naruhito asciende al trono y comienza la era Reiwa, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump visita Japón, y un hombre apuñala a varias personas en Kawasaki. Estas fueron las principales historias del mes de mayo en Japón.

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El Emperador Naruhito asciende al trono y comienza la era Reiwa. En su primer discurso, asegura: “Cuando pienso en la importante responsabilidad que asumo, me embarga una sensación de solemnidad.”. El 4 de mayo hace su primera aparición pública ante las personas que visitan el Palacio Imperial.

El Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako saludan a los visitantes que acudieron al Palacio Imperial el 4 de mayo de 2019. (© Jiji)

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Interstellar Technologies se convierte en la primera empresa privada japonesa que logra lanzar un cohete al espacio sin ayuda externa. El Momo-3, un pequeño cohete de observación, despega desde un lugar de lanzamiento en Taiki, Hokkaidō.

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Un automóvil compacto atropella a varios menores de una guardería frente a un semáforo en Ōtsu, en la prefectura de Shiga. 13 de estos menores y tres docentes son trasladados al hospital, pero se confirma la muerte de dos de los pequeños en el trayecto.

Toyota anuncia que sus ventas consolidadas en el año fiscal 2019 aumentaron un 2,9 %, hasta los 30,2 billones de yenes, aunque sus beneficios netos cayeron un 24,5 % hasta los 1,9 billones de yenes. Su fuerte rendimiento internacional le ayuda a convertirse en la primera empresa japonesa que logra unas ventas superiores a los 30 billones de yenes.

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El secretario general del gabinete Suga Yoshihide viaja a los Estados Unidos, donde se reúne con el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa en funciones Patrick Shanahan. El 10 de mayo charla con el vicepresidente Mike Pence y ambos acuerdan trabajar juntos para conseguir cuanto antes una solución a la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte.

Se abren las solicitudes para participar en el sorteo de entradas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El torrente de solicitudes inicial provoca dificultades para acceder a la web. El periodo de solicitud para participar en el sorteo para las personas que viven en Japón termina el 28 de mayo, y los resultados serán anunciados el 20 de junio.

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Gracias al apoyo de la coalición gobernante y al Partido Democrático del Pueblo en la oposición, la Cámara Alta aprueba un proyecto de ley para revisar la ley de asistencia a la crianza de los hijos, por el que se propone que la educación preescolar sea gratuita. A partir del 1 de octubre la educación y los cuidados de día serán gratuitos en guarderías certificadas y algunos jardines de infancia para todos los niños que tengan entre tres y cinco años, y los de menor edad de las familias con bajos ingresos que están exentas de pagar el impuesto de residencia. También habrá ayudas a otros centros de preescolar que no están certificados bajo este mismo programa.

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Fallece a los 95 años de un fallo cardíaco la actriz Kyō Machiko, conocida por sus papeles en películas clásicas como Rashōmon o Ugetsu.

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La Oficina del Gabinete anuncia que uno de los principales índices sobre la situación de la economía japonesa en marzo está “empeorando”. Es la primera vez en seis años y dos meses que el Gobierno hace una declaración de este tipo.

En su asamblea general en Kioto, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático publica unas nuevas directrices para que los países calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero. El panel de las Naciones Unidas pretende que estos cálculos sean mucho más precisos y transparentes para poder alcanzar mejor los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.

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La Agencia de Asuntos Culturales anuncia que el conjunto de túmulos funerarios Mozu-Furuichi Kofungun ha sido recomendado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios para su inclusión en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Dentro del conjunto se incluye la que se cree que es la tumba del Emperador Nintoku, uno de los primeros monarcas de Japón.

La que se cree que es la tumba del Emperador Nintoku (en el centro, al fondo) y otros túmulos en el conjunto Mozu-Furuichi Kofungun, en la prefectura de Osaka. La fotografía fue tomada en enero de 2018. (© Jiji)

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El Nippon Ishin no Kai expulsa del partido al diputado Maruyama Hodaka después de que este sugiriese que Japón podría ir a la guerra contra Rusia por el control sobre los Territorios del Norte en litigio. El 17 de mayo un grupo formado por seis partidos de la oposición, incluyendo el Partido Democrático Constitucional y el Nippon Ishin no Kai, presenta una moción por la que insta a Maruyama a renunciar a su escaño.

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El Gobierno anuncia un plan para aumentar el empleo entre las personas mayores. El objetivo es asegurar puestos de trabajo para los ciudadanos hasta los 70 años solicitando a las empresas que ofrezcan continuar con el trabajo y apoyos a la creación de empresas. El Ejecutivo planea presentar y promulgar una enmienda a la Ley de Estabilización del Empleo entre las Personas Mayores en la sesión ordinaria de la Dieta del próximo año.

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Un volumen de precipitaciones histórico en Yakushima, en la prefectura de Kagoshima, provoca corrimientos de tierra dejando incomunicados a más de 300 turistas en la isla. Todos son rescatados sin heridas de gravedad el 19 de mayo.

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KDDI y Softbank anuncian que retrasarán el lanzamiento de nuevos teléfonos inteligentes fabricados por la compañía china de telecomunicaciones Huawei. NTT Docomo deja de aceptar encargos por adelantado de un teléfono fabricado por Huawei cuya salida al mercado se esperaba este verano.

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La policía japonesa detiene a 15 hombres japoneses sospechosos de estar detrás de una estafa telefónica que realizaban desde Pattaya, en el centro de Tailandia.

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El presidente estadounidense Donald Trump llega a Japón como invitado de Estado. Tras reunirse con el Emprador Naruhito y la Emperatriz Masako el 27 de mayo, celebra una cumbre con el primer ministro Abe Shinzō. Ambos líderes acuerdan que su objetivo es llegar a conclusiones cuanto antes en las negociaciones en torno a un acuerdo comercial bilateral, así como trabajar estrechamente para impulsar la desnuclearización de la península coreana y resolver la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte.

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La rama del Kōmeitō en la prefectura de Osaka decide apoyar el plan de la metrópolis de Osaka defendido por el partido local Osaka Ishin no Kai.

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En la ciudad de Saroma en Hokkaidō se alcanza una temperatura récord de 39,5ºC, la más alta jamás registrada en Japón en el mes de mayo y en Hokkaidō en cualquier mes. El este de Hokkaidō en particular sufre una ola de calor que cruza el país.

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Una niña de 11 años y el padre de otra menor son asesinados por un hombre que ataca de forma indiscriminada a un grupo de menores que esperaba en una parada de autobús cerca de la estación de Noborito en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa. 19 personas, principalmente niños, sufren heridas por arma blanca. El agresor también se provoca una herida en el cuello y muere de camino al hospital.

El lugar del ataque con arma blanca en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa, el 28 de mayo de 2019. (© Jiji)

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El tribunal del distrito de Sendai sentencia que la hoy derogada Ley de Protección Eugénica era inconstitucional y afectaba a la dignidad individual, ante una demanda presentada por dos mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza bajo esta ley. No obstante, este tribunal no considera que el Gobierno deba pagar una compensación.

(Fotografía del encabezado: el primer ministro Abe Shinzō, el presidente estadounidense Donald Trump, la primera dama estadounidense Melania Trump y la primera dama japonesa Abe Akie asisten a un combate en el último día del Gran Campeonato de Sumō de verano en el pabellón de sumō de Ryōgoku en Tokio el 26 de mayo de 2019. © Jiji.)