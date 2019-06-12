Début de la nouvelle ère Reiwa et intronisation de l’empereur Naruhito, visite du président des États-Unis Donald Trump et agression au couteau de plusieurs enfants à Kawasaki : retour sur les événements marquants du mois de mai 2019 au Japon.

Mercredi 1er

Le nouvel empereur Naruhito a accédé au trône et la nouvelle ère impériale Reiwa a débuté. Lors du rituel d’intronisation Chôken no gi, Naruhito a exprimé ses premiers mots en tant qu’empereur du Japon : « Je suis empli d’un sentiment de solennité quand je pense à la responsabilité importante qui m’incombe. » Le 4 mai, des salutations publiques (ippan sanga) ont eu lieu au palais impérial.

L’empereur et l’impératrice saluant depuis le balcon du palais impérial les visiteurs venus célébrer leur intronisation, le 4 mai 2019. (Jiji Press)

Article liés

Samedi 4

La start-up Interstellar Technologies basée à Taiki (Hokkaidô) a réussi à lancer une petite fusée, la Momo-3. C’est la première fois qu’une fusée mise au point par une entreprise privée japonaise a atteint l’espace.

Mercredi 8

Une voiture a heurté un groupe d’enfants attendant de traverser un passage piéton dans la ville d’Ôtsu. Treize enfants et trois éducatrices ont été transportés d’urgence par ambulance à l’hôpital, mais une fille et un garçon n’ont pas survécu.

Toyota a dévoilé ses résultats financiers sur l’exercice fiscal d’avril 2018 à mars 2019. Le chiffre d’affaires s’élève à 30 225,6 milliards de yens (246 milliards d’euros), soit une hausse de 2,9 %. Le bénéfice net est en baisse de 24,5 %, à 1 882,8 milliards de yens (14,7 milliards d’euros). Grâce à la progression des ventes à l’étranger, Toyota est devenu la première entreprise japonaise à dégager un chiffre d’affaires de plus de 30 000 milliards de yens.

Jeudi 9

Lors de sa visite aux États-Unis, le secrétaire général du Cabinet Suga Yoshihide a rencontré le secrétaire d’État Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense par intérim Patrick Shanahan à Washington. Le lendemain, il s’est entretenu avec le vice-président Mike Pence. Il a appelé à une coopération bilatérale afin de régler au plus vite le problème des enlèvements de citoyens japonais par la Corée du Nord.

Article lié

La loterie pour les tickets des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo a été ouverte sur le site Internet officiel. Le site a connu un très fort trafic de visiteurs lors du lancement de la loterie, ralentissant la connexion. Cette première phase de mise en vente concerne les personnes résidant au Japon et prendra fin le 28 mai. Les résultat seront annoncés le 20 juin.

Article lié

Vendredi 10

La révision de la loi sur le soutien aux enfants et à l’éducation des enfants, visant à rendre gratuit l’éducation et la garde des jeunes enfants, a été votée par la Chambre des conseillers. Tous les ménages ayant des enfants âgés de 3 à 5 ans ainsi que ceux ayant des enfants de 0 à 2 ans et exonérés des impôts locaux auront gratuitement accès aux crèches agréées par l’État. Pour les établissements non reconnus, les familles bénéficieront d’un soutien financier. La législation sera effective à partir du 1er octobre 2019.

Dimanche 12

L’actrice Kyô Machiko, célèbre pour ses rôles dans des chefs-d’œuvre du cinéma japonais tels que Rashômon et Les Contes de la lune vague après la pluie, est décédée à l’âge de 95 ans d’une insuffisance cardiaque dans un hôpital de Tokyo.

Article lié

Le cinéma pleure Kyô Machiko, actrice des plus grands cinéastes japonais

Lundi 13

Le bureau du Cabinet a estimé que la situation économique du Japon était « mauvaise » pour la première fois en plus de 6 ans, suite à la forte baisse de l’indicateur coïncident au mois de mars.

Article lié

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies (GIEC) a publié de nouvelles directives pour les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre établies lors du protocole de Kyoto. Cette mise à jour établit des règles communes permettant de mieux saisir et visualiser les quantités de réductions de gaz de chaque pays, afin d’atteindre les objectifs établis par l’accord de Paris sur le climat (COP21).

Mardi 14

L’Agence pour les affaires culturelles a annoncé que le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) a recommandé d’inscrire au patrimoine mondial de l’Unesco les kofun (sépulture funéraire) de Mozu-Furuichi, dans la préfecture d’Osaka. En fait aussi partie la sépulture du Daisenryô Kofun, dont l’Agence de la maison impériale considère qu’elle renferme la tombe de l’empereur Nintoku, le 16e empereur du Japon.

Article lié

Les kofun de Mozu-Furuichi, où serait entre autres située la sépulture de l’empereur Nintoku, à Osaka. (Photo prise en janvier 2018, Jiji press)

L’Association pour la restauration du Japon (ARJ) a exclu le membre de la Chambre des représentants Maruyama Hodaka du parti après qu’il a suggéré que le Japon entre en guerre avec la Russie pour résoudre le contentieux relatif aux îles Kouriles. Le 17 mai, six partis de l’opposition, dont le Parti démocrate constitutionnel et l’ARJ, ont présenté à la Chambre des représentants une demande de démission de Maruyama.

Article lié