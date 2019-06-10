Восшествие на престол нового императора и начало эры Рэйва, визит в Японию президента США Дональда Трампа, нападение на учащихся начальной школы мужчины с ножами на улице города Кавасаки и другие события мая 2019 года в Японии.

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С восшествием на престол нового императора в Японии началась новая календарная эра Рэйва. На аудиенции по случаю восшествия на престол император в своём первом обращении сказал: «При мыслях о великой ответственности меня охватывает благоговейный трепет». 4 мая на балконе Императорского дворца новый император и его супруга принимали поздравления от народа.

Император и его супруга приветствуют людей, пришедших поздравить их с восшествием на престол, 4 мая 2019 года (Фотография предоставлена Jiji Press)

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Венчурное предприятие Interstellar Technologies в городке Тайкитё в префектуре Хоккайдо успешно произвело запуск малой исследовательской космической ракеты MOMO-3. Впервые частное японское предприятие запустило в космос ракету, разработанную полностью самостоятельно.

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В городе Оцу небольшой автомобиль врезался в группу из детских яслей, ожидавшую на тротуаре зелёного сигнала светофора. Тринадцать детей и трое воспитателей были доставлены в больницу каретами скорой помощи, из них один мальчик и одна девочка скончались.

Автомобилестроительная компания Toyota опубликовала данные своего сводного финансового отчета (по стандартам US GAAP) за финансовый год, завершившийся в марте 2019-го. Объём продаж увеличился по сравнению с предыдущим финансовым годом на 2.9%, составив 30 трлн 225 млрд 600 млн йен, а чистая прибыль сократилась на 24.5% до 1 трлн 882 млрд 800 млн йен. На фоне расширения реализации на зарубежных рынках продажи превысили 30 трлн йен впервые среди японских предприятий.

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В ходе визита в Соединённые Штаты Америки генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ в Вашингтоне провёл по отдельности переговоры с госсекретарём США Майком Помпео и исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом. 10 мая состоялись переговоры Суги с вице-президентом Майком Пенсом. В ходе встреч Суга обратился за содействием для скорейшего решения проблемы похищений японских граждан в Северную Корею и подтвердил согласованность действий двух стран.

На официальном вебсайте продажи билетов на мероприятия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио стартовал приём заявок на участие в розыгрыше билетов. Сразу после начала из-за большого числа обращений доступ к сайту был крайне затруднён. На данном этапе заявки принимались только от тех, кто пребывает в Японии; приём заявок завершился 28 мая, результаты розыгрыша билетов будут опубликованы 20 июня.

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Поправки в Закон о помощи детям и их воспитанию с целью сделать бесплатными детские сады и ясли были приняты и вступили в силу при поддержке правящих и оппозиционных партий на заседании Палаты советников Парламента Японии. Бесплатным становится пребывание в дошкольных учреждениях детей всех семей в возрасте 3-5 лет, а также детей в возрасти от 0 до 2 лет из семей, освобожденных от уплаты местных налогов. Пользователям дошкольных детских учреждений, не прошедших процедуру подтверждения соответствия действующим нормам, также будут выплачиваться пособия в установленных пределах.

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Актриса Кё Матико, снявшаяся во множестве кинофильмов, в том числе в известных кинолентах «Расёмон» и «Угэцу моногатари», скончалась в одной из токийских больниц от сердечной недостаточности. Ей было 95 лет.

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В связи с падением индексов экономической конъюнктуры канцелярия кабинета министров впервые за 6 лет и 2 месяца понизила базовую оценку состояния конъюнктуры до «ухудшения».

Межправительственная группа экспертов по изменению климата Организации Объединенных наций (IPCC) опубликовала принятые на генеральном заседании в Киото поправки к правилам расчёта объёмов эмиссий парниковых газов. Эти общие правила позволят более точно и прозрачно учитывать объёмы эмиссий каждой страны в ходе реализации с 2020 года Парижского соглашения по климату.

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Агентство по делам культуры Японии объявило о том, что консультативный орган ЮНЕСКО – Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) рекомендовал зарегистрировать в качестве объекта Всемирного культурного наследия группу древних погребальных курганов Модзу-Фуруити (преф. Осака), в которую входит захоронение императора Нинтоку.

Погребальный курган императора Нинтоку (в середине сзади) и другие курганы Модзу-Фуруити в префектуре Осака, снимок сделан в январе 2018 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

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Древние японские курганы могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Партия Общество возрождения Японии («Ниппон исин-но кай») исключила из своих рядов депутата Палаты представителей Парламента Японии Маруяму Ходака за высказывание о возвращении Северных территорий военными средствами. Шесть оппозиционных партий, в том числе «Ниппон исин» и Конституционно-демократическая партия совместно вынесли 17 мая на рассмотрение Палаты представителей резолюцию с требованием к Маруяме сложить депутатские полномочия.

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Правительство Японии на собрании, посвященном инвестициям в будущее, продемонстрировало намерение стимулировать трудовую занятость пожилых людей. В целях обеспечивать трудовую занятость до 70-летнего возраста предприятия побудят предлагать сотрудникам возможности продолжения найма или помощи в учреждении собственного дела. Предприятия обяжут предпринимать соответствующие усилия. Правительство будет стремиться представить законопроект о внесении поравок в Закон о стабилизации трудоустройства пожилых людей и принять его в ходе очередной парламентской сессии будущего года.

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В городке Якусима префектуры Кагосима из-за рекордного количества дождевых осадков сошли оползни, блокировавшие движение туристических автобусов и автомобилей. Отрезанными оказались 314 человек. 19 мая все они были благополучно выведены с горы.

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Компании KDDI (au) и SoftBank объявили о решении отложить начало продажи новой модели смартфона производства китайской компании Huawei - гиганта на рынке телекоммуникационного оборудования. Компания NTT DoCoMo прекратила приём предварительных заявок на смартфоны Huawei, начать продажи которых предполагалось летом.

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Разоблачённая полицией Таиланда группа из 15 мужчин-японцев, которая, как полагают правоохранители, занималась крупномасштабным трансграничным мошенничеством, выбрав своей штаб-квартирой Паттайю, силами объединённой следственной группы четырёх префектур была в полном составе доставлена в Японию, где все 15 участников были арестованы по подозрению в мошенничестве.

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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в Японию в качестве государственного гостя. 27 мая после аудиенции у императора и императрицы в Императорском дворце премьер-министр Абэ Синдзо провёл с Трампом первые переговоры на высшем уровне в новой эпохе Рэйва. Лидеры двух стран договорились ускорить переговоры о заключении торгового соглашения между Японией и США. Они также подтвердили тесное взаимодействие в целях денуклеаризации Северной Кореи и достижения прогресса в решении проблемы похищенных в эту страну японских граждан.

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Президент Трамп станет первым государственным гостем в Японии в эру Рэйва

Региональная штаб-квартира партии Комэй в Осаке согласилась поддержать реализацию предлагаемого региональной партией Общество возрождения Осаки («Осака исин-но кай») плана создания так называемого «мегаполиса Осака».

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По всему Японскому архипелагу произошло повышение температуры воздуха. В особенности сильный рост наблюдался в восточной части префектуры Хоккайдо, где установилась жара, как в разгар лета. В городе Сарома была зарегистрирована температура воздуха 39.5 градуса Цельсия, что стало новым абсолютным рекордом в масштабах всей страны за всю историю сбора данных.

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В районе Тама города Кавасаки, поблизости от станции Ноборито железнодорожной линии Одакю, вооружённый ножами мужчина напал на ожидавших школьного автобуса учащихся начальной школы и нанёс удары 19 людям. Скончались 11-летняя учащаяся 6 класса и 39-летний отец другого ребёнка. Преступник, 51-летний мужчина, ударил себя ножом в шею на месте преступления и тоже был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Место, где преступник нанёс удары ножами 19 школьникам и взрослым, 28 мая 2019 г., преф. Канагава, город Кавасаки, район Тама (фотография предоставлена Jiji Press)

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В окружном суде города Сэндай, куда с иском к правительству страны с требованием выплаты компенсаций обратились две женщины, подвергшиеся принудительной стерилизации на основании ныне не действующего Закона о евгенической защите, судья признал положения этого бывшего закона неконстуционными как «ущемляющие человеческое достоинство». Вместе с тем суд отказал истцам в выплате компенсаций.

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Фотография к заголовку: В финальный день Большого летнего турнира сумо за схваткой борцов Тотиносина и Такаясу наблюдают (на заднем плане слева направо) премьер-министр Япони Абэ Синдзо, президент США Дональд Трамп, первая леди США Мелания Трамп и супруга премьер-министра Абэ Акиэ, 26 мая 2019 г., Токио, Зал национальных единоборств Рёгоку (фотография предоставлена Jiji Press)