新天皇即位及“令和”时代正式开启、美国总统特朗普访日、川崎市登户地区发生恶性伤人事件……，请看2019年5月日本要闻回顾。

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新天皇即位，日本正式进入“令和”时代。在即位后的朝见之仪上，新天皇发表了即位以来的首次讲话，称“想到身上肩负的巨大责任，不禁心生肃穆之感”。4日，皇居举行了公众朝贺活动。

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北海道大树町一家名为“星际科技”的航天创新企业，成功发射小型观测火箭“MOMO”3号机。这是日本国内民营企业首次将独立开发的火箭送入太空。

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大津市一辆轻型家用轿车冲入正在人行道上等待信号灯的托儿所幼童队列。13名儿童和3名保育员被送医急救，其中一名男童和一名女童不治身亡。

丰田汽车公司发布2018财年并表决算报告（美国会计标准）。销售额为30.2256万亿日元，同比增长2.9%，净利润为1.8828万亿日元，同比减少24.5%，呈现出营收增长，利润下降的局面。在加大全球销售力度的背景下，丰田成为首家销售额突破30万亿日元大关的日本企业。

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正在美国访问的官房长官菅义伟在华盛顿分别与美国国务卿彭佩奥和代理国防部长沙纳汉举行会谈。10日，与美国副总统彭斯举行了会谈。菅义伟要求美方合作，以早日解决日本人遭绑架问题，并确认将保持步调一致。

2020年东京奥运会官方售票网站开始接受门票抽签申请。由于访问量暴增，网站一度陷入瘫痪状态。此次仅面向日本国内居民开放申请，受理截止到28日，抽签结果将于6月20日公布。

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旨在实现幼儿教育和保育无偿化的修订版《儿童及育儿支援法》在参议院全体大会上经执政党与国民民主党等的多数赞成而获得通过。从10月1日开始，养育3～5岁儿童的所有家庭、0～2岁幼儿的低收入家庭,其子女可免费进入受到正式认可的托儿所、幼儿园等。子女入读非认可托儿设施的家庭，也可在一定限额内享受费用补贴。

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出演过电影《罗生门》《雨月物语》等多部名作的女演员京町子，因心脏功能衰竭在东京都某医院离世，享年95岁。

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因3月的景气动向指数下滑，内阁府在时隔六年零两个月后，首次将总体经济形势评估级别下调为“恶化”。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）公布了用于计算各国温室效应气体排放量的新指针。该指针将成为全球统一规则，以便进一步准确把握世界各国温室气体减排量，实现数据的“可视化”，最终达成为应对2020年后全球变暖而制定的《巴黎协定》中提出的目标。

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文化厅宣布，联合国教科文组织（UNESCO）顾问机构——国际古迹遗址理事会（ICOMOS）建议，将包含仁德天皇陵在内的“百舌鸟与古市古墓群”（大阪府）列入世界遗产名录。

日本维新会对发表以战争手段解决北方领土问题言论的众议员丸山穗高做出除名处分。17日，立宪民主党和日本维新会等6个在野党联合向众议院提交了劝告丸山辞职的决议案。

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日本政府在未来投资会议上发布了旨在促进老年人就业的方针，向企业提出了继续雇用和支持创业等选项，以确保高龄人员能工作到70岁，并要求将此作为一项义务努力实施。政府力图在明年召开的例行国会上提交并通过有关稳定雇用高龄人口法案的修正案。

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受史上最强暴雨影响，鹿儿岛县屋久岛町发生塌方，载有大量游客的巴士和汽车受阻，314名游客被困。19日，所有受困人员已安全下山。

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KDDI（au）和软银宣布推迟发售中国最大通信器材商华为技术生产的新款智能手机。NTT Docomo已停止受理此前宣布将于今年夏季上市的华为智能手机预约购买申请。

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泰国警方此前认定15名日本男子以泰国中部城市芭提雅为据点，从事特殊欺诈活动。针对这一案件，日本的警视厅等组成的联合侦察专案组，将这15人从泰国移送至日本，以涉嫌欺诈为由实施了逮捕。

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美国总统特朗普以国宾身份访日。27日在皇居会见天皇和皇后之后，与安倍首相举行了启用新年号之后的首次首脑会谈。针对日美贸易协定谈判问题，两位首脑一致同意加快商谈工作。双方还确认将紧密合作，以推动朝鲜无核化及绑架日本人问题取得进展。

针对地区性政党“大阪维新会”提出的“大阪都构想”，公明党大阪府总部表达了赞成的立场，并与维新会达成共识，将合作推动这一构想的实现。

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日本列岛各地气温上升。尤其是北海道东部，达到盛夏时节的炎热程度，北海道佐吕间町测得39.5度高温，刷新了全国观测史上的5月最高气温。

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川崎市多摩区小田急线登户站附近，一名男子用菜刀乱砍19名路人，其中包括正在等待校车的多名小学生，一名六年级女生（11岁）和另一名儿童的父亲（39岁）不幸死亡。犯罪男子（51）在现场朝自己颈部挥刀自残，送往医院后被确认已死亡。

针对按照旧优生保护法规定被强制实施绝育手术的两名女性，仙台地方法院在要求政府给予她们赔偿的诉讼中做出了判决。审判长认为，旧法的规定“践踏了个人尊严”，有违宪法。但原告的赔偿要求未获认可。

标题图片：在大相扑夏季赛事最后一天的比赛“千秋乐”上，（后列左起分别为）安倍晋三首相、特朗普总统、梅拉尼娅夫人和安倍昭惠夫人在贵宾席观看了枥之心刚史与高安晃之战（2019年5月26日，东京两国国技馆，时事社）