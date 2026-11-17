プロ野球阪神のエースとしてシーズン最多奪三振の日本記録をつくり、南海（現ソフトバンク）などではリリーフ専門投手の先駆者となった「伝説の左腕」、江夏豊（えなつ・ゆたか）さんが１７日、東京都内の病院で死去した。７８歳だった。兵庫県出身。

大阪学院大高校から１９６７年にドラフト１位で阪神に入団。左腕からの剛速球と精密な制球力で、６８年には４０１奪三振の日本記録を樹立し、２５勝して初の最多勝も獲得した。村山実とともに阪神投手陣の両輪として巨人に対抗。王貞治をライバルとして昭和の球史に残る名勝負を展開した。

７６年、南海に移籍。野村克也監督の勧めで救援専門投手となり、日本球界で投手分業制の先駆けとなった。その後、広島、日本ハム、西武に在籍。広島では日本シリーズ連覇に、日本ハムでもリーグ優勝に貢献した。

７１年のオールスター戦では、３回を投げて打者９人全員から三振を奪い、７３年の中日戦で延長戦での無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。十一回まで安打を許さず、自らサヨナラ本塁打を放った。

７９年の近鉄との日本シリーズ第７戦で、九回裏無死満塁のピンチを切り抜けて広島を日本一に導いた投球は、「江夏の２１球」として語り継がれている。

８４年の引退まで通算２０６勝１５８敗、１９３セーブ。最多勝２回、最優秀防御率１回、最多奪三振６回、最優秀救援５回。史上初めてセ、パ両リーグで最優秀選手にも輝いた。

８５年には米大リーグ、ブルワーズの春季キャンプに３６歳で参加したものの、開幕メジャーを逃して入団には至らなかった。

９３年、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕、起訴され、実刑判決を受けた。その後は解説者や阪神の臨時コーチなどを務め、深く鋭い理論に定評があった。

江夏豊さん

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