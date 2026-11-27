公明党代表として、自民党との連立政権の土台を築いた神崎武法（かんざき・たけのり）さんが２５日、東京都内で死去した。８３歳だった。公明党が２７日発表した。千葉市出身。葬儀は近親者で行う。

検事などを経て１９８３年衆院選に出馬し、初当選、当選９回を重ねた。９３年に誕生した非自民連立の細川護熙政権で初入閣し、郵政相に就いた。

細川政権崩壊後、公明党を分党して９４年の新進党結成に参画。９７年の同党解党を受け、９８年に発足した「新党平和」代表に就任した。同年には参院議員と地方議員でつくる「公明」と合流して公明党が復活。引き続き代表に就いた。

９９年に当時の小渕恵三首相から要請を受け、自民、自由両党との連立に踏み切り、「自自公」政権が発足。連立離脱した自由党から分かれた保守党を含む「自公保」、さらに保守党が抜けて「自公」と枠組みが変わっても政権維持に努めた。

イラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊派遣をめぐり、２００３年に派遣予定地のサマワを訪問、慎重論の強かった支持者・党内の説得に尽力した。

０６年９月に代表を退任。その後、党常任顧問を務めた。温厚な人柄で親しまれ、「そうはイカンザキ！」と一喝してみせる参院選向けのテレビＣＭが話題となった。

神崎武法氏

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