神奈川県警は２８日、宮城県七ケ宿町の山中で２７日に性別不明の２人の遺体を発見したと発表した。捜査関係者によると、１人は１０月２６日から行方不明届が出ていた横浜市泉区の高校１年の女子生徒（１６）の可能性があり、身元の確認を進めている。

県警は女子生徒を誘拐した未成年者誘拐容疑で、男を逮捕した。認否などは明らかにしていない。捜査関係者によると、男は宮城県大河原町の雄鹿真容疑者（３３）で、県警は２人が知り合った経緯を調べている。

神奈川県警によると、１０月２６日に女子生徒の家族から「２５日に駅まで送った後、帰宅していない」と泉署に届け出があった。防犯カメラの映像をつなぎ合わせるなどして捜査した結果、女子生徒が電車で千葉県柏市に移動した後に乗った可能性がある不審な車両を発見。車を運転していたとみられる男を特定し、今月１８日に宮城県内で逮捕した。

その後、車が同県七ケ宿町に向かっていたことが分かり、山中を捜索したところ、２７日午前に草木が生い茂る斜面で遺体を発見した。２遺体は近くにあった。県警は宮城県警と合同捜査本部を設置。３０日に遺体を司法解剖して死因などを詳しく調べる。

雄鹿容疑者の自宅近くに住む５０代女性によると、容疑者は３年ほど前に１人で引っ越してきたという。女性は「あいさつをすれば返してくれる普通の青年だった」と話した。ただ、女性は約１週間前に神奈川県警から「（雄鹿容疑者に）誘拐の疑いがあるため防犯カメラの映像を提供してほしい」と要望されたといい、非常に驚いたという。

近くで農業を営む女性（６７）は「容疑者とは面識もなく、ニュースで初めて存在を知った」と話していた。

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