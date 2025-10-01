В Японии сейчас цены растут на всё, и рост зарплат не успевает за ценами.
Растут цены на бутилированные напитки, обработанные продукты питания и многое другое
Проведенное аналитической компанией Teikoku Databank исследование тенденций ценообразования 195 крупных компаний, производящих продукты питания, показало, что в октябре цены выросли на 3024 наименования продуктов питания и напитков. Рекомендуемые производителями цены на популярные напитки объемом 500 мл, такие как «Afternoon Tea», «Suntory Tennensui» и «Coca-Cola», перешагнули отметку в 200 йен. Цены на рис остаются высокими, что приводит к росту цен на такие товары, как рис в пакетиках и рисовые лепёшки.
Повышение цен на курьерскую доставку
Yamato Transport повысит тарифы на посылки размером 120 (сумма трёх сторон в пределах 120 см) до размера 200 (сумма трёх сторон в пределах 200 см), при этом сохранив тарифы на посылки размером менее 100 без изменений.
Рост цен на электроэнергию и газ
Государственные субсидии на электроэнергию и газ, введённые в рамках мер по борьбе с ростом цен, прекращаются, и с октября цены вырастут. Ожидается, что рост цен на электроэнергию для стандартного домохозяйства по сравнению с предыдущим месяцем составит около 500 йен, а на газ для городского потребления – около 200 йен.
Увеличение расходов на медицинское обслуживание для пожилых людей в возрасте 75 лет и старше
Заканчивается срок действия радикальных мер по смягчению последствий реформ, принятых в октябре 2022 года, когда размер медицинских расходов, оплачиваемых из собственных средств, был увеличен до 20% для лиц в возрасте 75 лет и старше с определённым доходом. С октября будет применяться полная ставка в размере 20%.
Отмена местных налоговых баллов
Бонусные баллы, предлагаемые донорам, которые делали пожертвования через посреднические сайты для уплаты налогов в родном городе, отменяют из-за обострения конкуренции за привлечение пользователей посредством обмена баллов.
Компании обязаны принимать меры по поддержке воспитания детей
Теперь компании обязаны внедрять такие системы, как удалённая работа и сокращённый рабочий день, чтобы позволить сотрудникам, имеющим детей дошкольного возраста от трёх лет и старше, иметь гибкий график работы.
Начало онлайн-трансляции NHK ONE
Трансляция программ NHK онлайн стала постоянной услугой, и был запущен новый сервис NHK ONE. Через специальный веб-сайт и приложение вы можете одновременно просматривать программы и откладывать просмотр в течение одной недели, а также читать новости и проверять информацию о стихийных бедствиях. Для использования услуги потребуется заключать договор.
Ужесточаются правила обмена иностранных водительских прав на японские
Процедура экзамена по обмену иностранных водительских прав на японские будет усложнена. Иностранные туристы и другие краткосрочные посетители без свидетельства резидента больше не смогут подавать заявку на японские права. Также будет повышена сложность экзамена, например, количество вопросов экзамена по правилам дорожного движения будет увеличено с 10 до 50.
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