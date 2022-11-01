В период Мэйдзи, длившийся с 1868 по 1912 год, Япония открылась миру и начала закладывать основы современного государства. Мэйдзи-мура – это город-музей под открытым небом, где собраны и сохранены исторически ценные здания этой эпохи.

Операция по спасению исторического здания прошла успешно

Мэйдзи-мура открылся в марте 1965 года в префектуре Айти и стал крупнейшим в Японии музеем под открытым небом. На его территории собраны и сохранены архитектурные и исторические объекты Мэйдзи, эпохи модернизации Японии.

Идея создания Мэйдзи-муры пришла архитектору Танигути Ёсиро (впоследствии – первому руководителею музея), когда он стал свидетелем сноса банкетного зала Рокумэйкан, культурного символа открытия Японии Западу. Танигути сам родился в эпоху Мэйдзи. Сожалея об утрате знаковых зданий эпохи, он решил сохранить образцы архитектуры Мэйдзи, подлежащие сносу, переместив их в безопасное место и открыв для публики в качестве подарка будущим поколениям.

Рокумэйкан, снесенный в 1940 году, и архитектор Танигути Ёсиро

Лет через 20 после сноса Рокумэйкана, на встрече выпускников, Танигути с энтузиазмом делился с друзьями своим замыслом сохранить здания Мэйдзи для потомков. Одним из тех, кто заразился его энтузиазмом, был Цутикава Мотоо, будущий президент и председатель правления Железных дорог Нагои. В тот же день Танигути и Цутикава начали планировать работу Мэйдзи-муры. Когда они слышали, что выдающееся здание эпохи Мэйдзи планируется снести, историки - члены архитектурного комитета мчались к нему, как врачи скорой помощи, спешащие спасти пациента.

К моменту открытия парка удалось спасти 15 зданий со всей Японии, от Хоккайдо на севере до Киото на юге. Сооружения перенесли на участок площадью 50 гектаров на берегу пруда Ирука в Инуяме, префектура Айти, принадлежащий Железным дорогам Нагои. Ландшафтные дизайнеры позаботились, чтобы пейзаж гармонировал со зданиями, размещёнными на территории, и 18 марта 1965 года музей открылся.

Первые посетители входят в парк Мэйдзи-мура на церемонии открытия

Спасая важные культурные сооружения

Работа по спасению зданий эпохи Мэйдзи продолжалась и после открытия парка. 10 лет спустя, в 1975 году, он расширился до 100 гектаров вмещающих более 40 перенесённых зданий. Япония в то время проходила через период бурного экономического роста, и многие старые здания эпохи Мэйдзи, пережившие стихийные бедствия и пожары Второй мировой войны, теперь находились под угрозой сноса из-за таких проектов, как к примеру, расширение дорог. Благодаря неустанной работе музея Мэйдзи-мура их удалось сохранить.

К настоящему моменту 64 здания перенесены в парк, и 11 зданий, которые сейчас находятся в Мэйдзи-мура, официально признаны важными культурными памятниками. В коллекцию музея входят здания самого разного назначения: церкви, здания администрации префектур, дома знати, театры, школы и маяки. Места их происхождения также очень разные. Здесь есть здания не только из Японии, но и с Гавайев, из Сиэтла, Бразилии и других центров японской эмиграции. В 1968 году, когда Япония праздновала «столетие Мэйдзи», парк посетило более 1,5 миллионов человек. Мэйдзи-мура работает над сохранением архитектуры раннего модерна по всей Японии, чтобы помочь людям заново открыть для себя ценность местной культуры.

Музей архитектуры эпохи Мэйдзи раскинулся 100 гектарах холмов в Инуяме, префектура Айти

Премьер-министр присоединяется к спасению архитектурного наследия

Самым популярным из всех исторических зданий Мэйдзи-мура является фасад отеля «Империал». Отель «Империал» был построен одним из самых выдающихся архитекторов двадцатого века, Фрэнком Ллойдом Райтом. Строительство завершилось 1 сентября 1923 года. Всего через час после церемонии открытия произошло Великое землетрясение Канто, но здание получило лишь незначительные повреждения и впоследствии служило убежищем для многих пострадавших. Впоследствии отель стал главным местом пребывания высокопоставленных гостей, заслужив признание в Японии и во всем мире как пример архитектуры Райта.

Однако со второй половины 1960-х годов отель с трудом справлялся с постоянно растущим числом гостей, и здание начало проявлять приходить в упадок. Несмотря на многочисленные призывы сохранить его как важный образчик архитектуры двадцатого века, руководство отеля решило снести его и построить новый. Однако в 1967 году на пресс-конференции, посвященной возвращению премьер-министра Сато Эйсаку с японо-американского саммита, американский журналист спросил, что он собирается делать с отелем «Империал», на что премьер немедленно ответил: «Я перенесу его в Мэйдзи-мура». Этот ответ запустил процесс релокации здания отеля. Удалось переместить только фасад и центральную часть вестибюля, но немедленная реакция премьер-министра Сато помогла сохранить ценное архитектурное наследие для будущих поколений.

Фасад отеля «Империал», построенного в 1923 году в Хибия, Токио

Архитектор Райт, известный в Японии как «волшебник света», спроектировал так же и интерьер отеля, используя кирпич и терракоту, обожженные в Токонаме, префектура Айти, и вулканический камень Оя, добытый в префектуре Тотиги. Атмосфера в здании меняется в зависимости от погоды, времени года и освещения.

Интерьер центрального вестибюля отеля «Империал»

Парк также сохранил дом, в котором Мори Огай и Нацумэ Сосэки жили в Сэндаги, Токио. Это памятник не только архитектуры, но и культуры эпохи Мэйдзи. Этот небольшой, типично японский дом занимает важное место в литературной истории Японии. В его стенах Огай написал одну из своих книг немецкого цикла «Курьер» (Фумидзукаи), а Сосэки работал в нём над романом «Ваш покорный слуга кот» (Вагахай ва нэко дэ ару).

Резиденция Мори Огая и Нацумэ Сосэки, построена в 1887 году в Токио

Колониальная архитектура как символ западного влияния

Некоторые здания в Мэйдзи-мура были созданы японскими зодчими, по-своему интерпретировавшими колониальный стиль западной архитектуры. Влияние колониальной архитектуры Юго-Восточной Азии демонстрируют, к примеру, здание Управления префектуры Миэ и здание Управления района Хигаси-Яманаси, признанные важными культурными памятниками. Веранда опоясывает фасад каждого из этих зданий, защищая комнаты от прямых солнечных лучей. Использование мокумэ-нури, техники нанесения краской текстуры дерева, на предметах мебели и оконных рамах является еще одной характерной чертой колониального стиля в Японии. Эта техника появилась благодаря японским плотникам, работавшим на стройках в Йокогаме, Цукидзи и других городах с заметным присутствием иностранцев среди населения. Здание Управления района Хигаси-Яманаси привлекает внимание своей техникой лепнины. Угловые элементы создают впечатление каменной кладки, несмотря на деревянную конструкцию, а потолок украшен традиционным японским орнаментом с изображениями птиц, цветов – като фугэцу.

Здание Управления префектуры Миэ было построено в Цу, префектура Миэ, в 1879 году

Здание Управления района Хигаси-Яманаси былр перевезено из столицы префектуры Яманаси

Особняк Сайго Цугумити, получивший статус важного культурного памятника, с его необычным выступающим полукруглым балконом демонстрирует сильное влияние бывшей французской колонии Луизиана, вошедшей к тому моменту в состав новообразованных Соединенных Штатов Америки.

Особняк Сайго Цугумити, построенный в 1880 году на территории нынешнего Мэгуро, Токио. Цугумити был старшим братом Сайго Такамори, известного лидера реставрации Мэйдзи

Обеденный зал особняка Сайго

Завораживающая японская архитектура эпохи Мэйдзи

Хотя влияние западной архитектуры в годы Мэйдзи было сильно, в это же время мастера традиционного японского плотницкого дела достигли пика своего мастерства. Несмотря на непримечательный внешний вид резиденции семьи Томацу, еще одного официально зарегистрированного культурного памятника на территории парка, её интерьеры представляют собой яркий пример мастерства японских строителей. Это здание привезено из Нагои, города хранящего традиции чайной церемонии, и это чувствуется в его архитектуре. Глава семьи организовал внутреннее пространство дома в соответствии со своими вкусами и эстетикой чайной церемонии: трёхэтажный атриум; коридор второго этажа, напоминающий садовую дорожку, ведёт к комнате для чайной церемонии; на двухуровневом третьем этаже разместилась комната в деревенском стиле. Но помимо идеальной архитектуры для мастера чайной церемонии, здание демонстрирует удивительное сочетание изысканного вкуса и инженерной смекалки. Так, когда владелец перешёл от оптовой торговли маслом к банковскому делу, были усилены меры безопасности, а с течением времени совершенствовались системы освещения и вентиляции.

Дом семьи Томацу несколько раз перестраивали и расширяли, пока он не приобрёл окончательный вид в 1901 году

Атриум семейной резиденции Томацу высотой в три этажа

Внутреннее убранство

Парк Мэйдзи-мура заинтересован не только в сохранении исторических зданий, но и активно занимается поиском мебели и других исторических объектов. В настоящее время в коллекции музея насчитывается более 30 000 экспонатов, некоторые из которых выставлены внутри зданий. В коллекции, размер которой не имеет аналогов в Японии, представлена мебель из Рокумэйкана, дворца Мэйдзи и дворца Акасака, а также мебель, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом, Такедой Гоити и Эндо Аратой. Кабинет и столовая каждого здания соответствующим образом меблированы, и посетители музея могут посидеть и прочувствовать внутреннее пространство комнаты той эпохи.

Слева – кресло в стиле, популярном в Британии XIX века, декорированное цветами вишни в японской лаковой технике маки-э, из особняка Сайго Цугумити; справа – кресло-павлин, спроектированное Фрэнком Ллойдом Райтом, выставлено в интерьере отеля «Империал»

В музее представлены агрегаты, которые помогли заложить основы современной Японии. Среди них одноцилиндровый паровой двигатель Brunat, а также три важных культурных объекта: строгальный станок с императорским гербом, британская прядильная машина и центробежный насос Инокути, построенный на заре японской железнодорожной эры на заводе в Симбаси. Гиды-волонтёры могут запустить некоторые из механизмов и объяснить, как они работают.

Прядильная машина производства британской компании Platt Brothers

В Мэйдзи-мура также хранится архив, насчитывающий около 5000 документов, книг и фотографий из коллекции Японского общества Красного Креста, от которой было решено отказаться при перестройке главного офиса организации. Они включают записи об основных мероприятиях Японского Красного Креста по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и о первой гуманитарной кампании Японии «Помощь сиротам в Польше». Эти ценные исторические документы сохраняют свидетельства деятельности общества для будущих поколений.

Фотография зафиксировала усилия Японского Красного Креста по оказанию помощи после землетрясения в Ноби в 1891 году

В 2018 году музей собрал пожертвования для оплаты ремонта и реставрации большой фисгармонии, изготовленной в США в 1890 году. Теперь сотрудники музея играют на отремонтированном инструменте, знакомя посетителей со звучанием музыки Мэйдзи.

На американской фисгармонии XIX века всё ещё можно играть

Паровоз, который курсировал между Симбаси и Иокогамой в первые дни существования железных дорог, и первый в Японии городской трамвай из Киото также сохранены в рабочем состоянии. Посетители могут сесть в вагоны, и в клубах дыма, под звук парового свистка, перенестись обратно в эпоху Мэйдзи на тряском трамвае.

Британский паровоз Sharp Stewart, который когда-то курсировал между Симбаси и Йокогамой

Немецкий писатель Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал когда-то, что «Архитектура - это застывшая музыка». Красота музыки исчезает после ее исполнения, в то время как архитектура воплощает красоту в осязаемой, материальной форме. Хотя все материальное обречено на исчезновение, ценность этих памятников эпохи Мэйдзи неизмерима до тех пор, пока посетители приходят, чтобы любоваться ими и узнавать больше о своей истории.

Фотография к заголовку: город-музей Мэйдзи-мура

Фотографии и видео: © Музей Мэйдзи-мура

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