Миниатюрный паровоз

Железные дороги являются одной из технологий, наиболее сильно повлиявших на Японию. Они преобразили облик страны и её городов, поезда стали любимым транспортным средством японцев, доступным и обладающим особым дизайном.

История этого очарования поездами насчитывает уже более 160 лет. В 1853 году Евфимий Путятин впервые показал миниатюрную паровую машину небольшой компании японцев на своём корабле в Нагасаки. Там присутствовал Накамура Кисукэ, с которым впоследствии над воссозданием увиденного работал известный изобретатель Танака Хисасигэ.

Американский коммодор Мэттью Перри также побывал в Японии в 1853 году, за месяц до Путятина, и передал сёгунскому правительству требование открыть страну для торговли. Вновь приехав в Японию в 1854 году, он пригласил членов правительства поближе познакомиться с достижениями Запада.

Согласно «Хронике экспедиции американской эскадры к Китайским морям и Японии» М. Перри и Ф. Хаукса, японцев поразили предметы, которые правительство США послало в качестве подарков японскому правителю. Среди них был и «Миниатюрные паровоз, вагон и тендер», к которым прилагалась круговая железная дорога около 100 м длиной. Этот игрушечный поезд сразу очаровал самураев.

Хотя вагон был «настолько мал, что едва вмещал шестилетнего ребёнка», некоторые из чиновников, видевших поезд в действии, всё равно хотели на нём прокатиться. Позабыв о самурайском достоинстве, они катались на крыше, придерживая свои свободные одежды, когда они развевались на ветру во время езды по кругу. Хаукс пишет, что во время другого осмотра японские зрители «не могли сдержать радостных возгласов каждый раз, когда свистел паровой свисток».

Один из самураев, ездивших на поезде, излагает в личных записях свой взгляд на происходящее с другой точки зрения. Кавада Хатиносукэ (Кэйтэки) описывает, как он осматривал поезд, зарисовал его и оставил записи для дальнейшего изучения. Залезая на крышу поезда, он, похоже, хотел испытать транспорт на собственном опыте из научного любопытства.

Падение сёгуната

Этот подарочный поезд сыграл свою роль в разжигании общественного недовольства, которое привело к свержению сёгуната и реставрации Мэйдзи. Для образованной элиты он был видимым и убедительным аргументом отсталости Японии, в которой технический прогресс тормозила политика сёгуната. Для многих интеллектуалов политика сакоку, изоляции страны, проводившаяся с 1635 года, была фактором, который закрыл для Японии естественные пути развития, которыми следовали другие страны, выигрывая от свободного обмена знаниями.

Хотя под давлением других стран Японии пришлось импортировать технологии с 1850-х годов, первая железная дорога была построена уже при новом правительстве. Переговоры о привлечении необходимых инвестиций начались, когда политическая власть формально была передана императору Муцухито (Мэйдзи) в 1868 году. Среди тех, кто предлагал планы строительства железной дороги между Токио и Йокогамой, был Ричард Брантон, английский инженер-железнодорожник.

Это был естественный выбор для первого железнодорожного пути. Токио был столицей и политическим центром, а в расположенной неподалёку Йокогаме находился важный международный сеттльмент, где жили сотни иностранцев, в том числе члены дипломатических миссий и эксперты, которых японское правительство приняло на службу, чтобы внедрять западные методы и технологии. Новости об этих планах быстро распространились и привлекли зарубежных инвесторов. Чтобы первая дорога стала реальностью, привлекли иностранных работников, в основном из Англии.

Символ модернизации Японии

В ходе создания первой японской железной дороги иностранные специалисты участвовали во всех аспектах проекта, от укладки путей до строительства станций. При этом все они работали под надзором японских чиновников. Одним из главных инспекторов был Иноуэ Масару.

Он был одним из «пятерых из Тёсю» – группы самураев, уехавших учиться в Англию в 1863 году, за несколько лет до падения сёгуната Токугава. Иноуэ изучал гражданское строительство в Лондоне и вернулся в Японию в 1868 году, а в 1871 г. был назначен главой Железнодорожного ведомства.

Он был одним из самых активных сторонников внедрения в Японии новых видов транспорта, и сейчас известен как «отец японских железных дорог».

14 октября 1872 года состоялось официальное открытие первой в Японии железной дороги. Как пишет американский востоковед Эллиот Гриффис, на церемонии присутствовал сам император, чиновники правительства, дипломаты, послы королевства Рюкю (сейчас – преф. Окинава) и вожди айну.

В Японии железнодорожное сообщение имело большой успех, и вскоре импортировали больше паровозов, подвижного состава и рельсов для расширения железнодорожной сети. В последующие годы всё больше городов обрели железнодорожное сообщение, и паровозы стали символом модернизации Японии наряду с кирпичной архитектурой. В 1896 году Иноуэ Масару в Осаке основал акционерную компанию «Кися сэйдзо», которая стала первым в Японии производителем паровозов. Компания была одним из гигантов, на которых держалось развитие железных дорог, до её слияния с Kawasaki Heavy Industries в 1972 году.

Железные дороги появились бы в Японии раньше или позже и без подарка коммодора Перри. Вместе с тем, демонстрация миниатюрного поезда перед элитой Эдо вошла в историю как один из важных факторов, вызвавших модернизацию страны.

Фотография к заголовку: Станция Токио, одно из самых узнаваемых современных зданий в Японии

(Статья на испанском языке опубликована 14 июня 2017 г.)