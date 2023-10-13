В четвёртом выпуске серии 180º VR-видео знаменитых мест Токио и сезонных пейзажей мы представим «Комикет» – собрание любителей популярной культуры с наибольшим числом посетителей в мире.

Как смотреть VR-видео с обзором в 180º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Зал косплея, где можно представить себя двухмерным персонажем

Comic Market, также известный за рубежом как «Комикет», представляет собой распродажу, на которую художники-любители привозят свои оригинальные работы. Летом 2023 года Comiket 102 проходил в Tokyo Big Sight (район Кото) 12 и 13 августа, его посетили в общей сложности 260 000 человек.

Comiket впервые проводился в 1975 году в конференц-зале в квартале Тораномон в Токио и собрал тогда более 700 участников. Первоначально он был сосредоточен на продаже журналов додзинси манга, отдающих дань уважения известным произведениям. Постепенно ассортимент товаров расширился, и в него вошли аниме, игры, музыкальные компакт-диски, товары для косплея персонажей и многое другое. За последние годы он превратился в крупный фестиваль поп-культуры, в котором принимают участие профессиональные художники манги, актёры озвучивания, издатели и развлекательные компании, а Comiket 97 зимой 2019 года привлёк рекордные 750 000 человек за четыре дня. Хотя масштаб мероприятия сократился из-за пандемии коронавируса, этим летом оно привлекло не только посетителей из Японии, но и гостей из 61 страны и региона, что демонстрирует его продолжающуюся мировую популярность.

Comiket обычно проводится два раза в год, в середине августа и в конце года. Причина этого в том, что люди, работающие полный рабочий день, могут помогать в качестве волонтёров в период праздника О-Бон в августе и во время новогодних праздников, когда легко взять отпуск. Несмотря на то, что с момента его рождения прошло около полувека и рынок стал огромным, фестиваль по-прежнему сохраняет свой дух любительского творчества додзинси, и, вероятно, именно поэтому он продолжает покорять сердца отаку, поклонников популярной культуры.

Фестиваль проводился в Tokyo Big Sight, крупнейшей выставочной площадке в Японии с общей выставочной площадью 115 000 квадратных метров

Летом 2023 года после снятия коронавирусных ограничений фестиваль ждал большой успех

На этом мероприятии особенно привлекают внимание косплееры, имитирующие известных персонажей. Поскольку с 1990-х годов количество косплееров на Comiket резко выросло, многие посетители приходят с фотоаппаратами. Многие части площадки были предназначены для фотосессий, и была оборудована специальная «зона косплея». В последние годы увеличилось число иностранных косплееров, что даёт ощущение распространения массовой культуры за пределы национальных границ.

Косплееры выказывают глубину своей любви к своей работе, тратя время и силы на изготовление костюмов, париков и реквизита вручную, а также в полной мере используя свои навыки макияжа. Более того, многие люди уделяют большое внимание жестам и мимике, и когда вы направите на них камеру, они встанут в определённую позу. При съёмке мы выбрали особенно часто встречающиеся типажи, чтобы показать знаменитый японский «фестиваль культуры отаку» с реалистичными 180-градусными 3D-изображениями виртуальной реальности.

Основное трио популярной манги «Золотой Камуй», адаптированной для аниме и кино

Персонажи популярного аниме «Штурмовые ведьмы»

Фотография к заголовку: вокалоид «Хацунэ Мику» – классический образ косплея

Репортаж и текст: редакция Nippon.com