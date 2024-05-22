视频请看Youtube

◆如何观看180°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。

※ 在iOS及iPadOS系统中，通过浏览器播放VR视频时，可能会因无法调节视角，出现3D视频分为两个画面显示的情况。 如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

化身二次元角色的角色扮演殿堂

“同人志展销会”，以Comiket（Comic Market的简称）的称呼而闻名海外。这是一个业余作者出售原创作品的展销平台。2023年夏天的102在东京国际展览中心（位于东京都江东区）举办，8月12日和13日两天共吸引了26万人参加。

同人志展销会始于1975年，当初是一个有700多人参加的集会，会场在位于东京虎门地区的日本消防会馆某会议室内，主要是售卖致敬知名漫画作品的同人志。后来，该活动所涵盖的范围逐渐扩大，涉及动画、游戏、音乐CD、动漫形象周边等各个领域，近年来更是发展成为一个汇集了专业漫画家、声优、出版社和娱乐公司的大型流行文化盛会，2019年冬天举办的同人志展销会97在4天时间里创下了参与人数75万人的历史最高记录。虽然受到新冠疫情的影响规模有所缩小，但今年夏天，除了日本本土外，还有来自61个国家和地区的游客前来参加，让人感受到了它的世界级的魅力。

同人志展销会一般在每年8月中旬和年底举办两次。主要是为了让那些上班族也可以作为志愿者，利用盂兰盆节和新年假期参与到活动的运营中来。同人志展销会从诞生至今已有大约半个世纪的历史，即使已经发展成为一个巨大的商业活动，但依然没有忘记“同人精神”，这大概就是它能够持续吸引宅男宅女们的最大原因吧。

在会场里最引人注目的，就是那些个性十足的角色扮演者们。自从上世纪90年代有大量角色扮演者聚集到同人志展销会开始，专门前来拍照者也随之增多，于是乎，会场各处都成了拍照点，为此主办方专门设置了“角色扮演专区”。近年来，外国角色扮演者的身影也越来越多，让人体会到了一种文化的跨国传播。

角色扮演者们会花费很多时间和精力自己制作衣服、假发、小道具等，并熟练运用化妆技术，以表现自己对作品深深的热爱。而且，很多角色扮演者还会打磨动作和表情，一旦有相机对准他们，就会摆出经典的姿势。

我们为您精选了一些还原度很高的角色扮演者，希望您能通过逼真的180度VR3D画面，感受日本引以为傲的“宅文化盛会”。

谷歌地图

标题图片：VOCALOID《初音未来》是角色扮演中的经典

撰文：nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。