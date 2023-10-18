Somese Naoto nos invita a disfrutar del Comiket, una gran acontecimiento de la cultura popular japonesa, en este vídeo en 180º en el que captura a varios cosplayers.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 180 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

Un encuentro de cosplayers que se transforman en sus personajes favoritos

El Comic Market, más conocido por el sobrenombre “Comiket”, es un evento de exposición y venta en el que aficionados presentan sus obras originales. El 102 Comiket del verano de 2023 se celebró en el Tokyo Big Sight (distrito de Kōtō) los días 12 y 13 de agosto y atrajo a un total de 260.000 visitantes.

El Comiket comenzó en 1975 en una sala de conferencias de Toranomon, Tokio, con unos 700 participantes, y en sus inicios se centraba en la venta de revistas de manga dōjinshi (fanzines) que rendían homenaje a títulos famosos. Poco a poco, la gama de artículos manejados se amplió para incluir anime, videojuegos, CDs de música y artículos de personajes. En los últimos años, se ha convertido en un importante festival de cultura pop en el que participan artistas profesionales del manga, actores de doblaje, editores y empresas de entretenimiento, y el Comiket 97 de invierno de 2019 atrajo a la cifra récord de 750.000 visitantes en cuatro días. Aunque la escala del evento se redujo debido a la pandemia, en el verano de 2023 atrajo a visitantes de 61 países y regiones, además de Japón. Su popularidad global es indiscutible.

El Comiket suele celebrarse dos veces al año, a mediados de agosto y a finales de año, ya que las personas con trabajos diurnos pueden ofrecerse como personal voluntario durante las fiestas de obon y fin de año, cuando es más fácil tomar vacaciones. La razón por la que el Comiket sigue conquistando el corazón de los otaku es que, aunque se ha convertido en un enorme mercado casi medio siglo después de su nacimiento, no ha olvidado su “espíritu dōjin”.

El centro de convenciones Tokyo Big Sight, que cuenta con el mayor espacio expositivo de Japón, con una superficie total de 115.000 metros cuadrados, se alquila por completo como sede del evento.

El verano de 2023, en el que se eliminaron las restricciones de admisión por primera vez en tres años, fue un gran éxito.

Los cosplayers disfrazados de sus personajes favoritos son la atracción más llamativa del evento. Cuando el número de cosplayers en el Comiket aumentó drásticamente en la década de 1990, se produjo una avalancha de visitantes atraídos por la posibilidad de tomar fotos, los que obligó a crear “zonas de cosplay” dedicadas. En los últimos años también ha aumentado el número de cosplayers extranjeros, lo que nos hace sentir la expansión de la cultura más allá de las fronteras nacionales.

Demuestran el amor que sienten por su obra dedicando mucho tiempo y esfuerzo, confeccionando trajes, pelucas y atrezo a mano y utilizando técnicas de maquillaje. Muchos de ellos también dan importancia a sus movimientos y expresiones faciales, y nos muestran sus poses características cuando les apuntamos con la cámara. Hemos seleccionado cuidadosamente a los cosplayers para que el lector pueda sentir cómo es este festival de la cultura otaku que a tantas personas enorgullece en Japón.

Trío de actores principales del popular manga Golden Kamuy, que ha sido adaptado al anime y al cine.

Un personaje del popular anime Strike Witches.

Artículo: Departamento Editorial de nippon.com

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Hatsune Miku de VOCALOID es un clásico del cosplay.)