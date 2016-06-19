В Японии вместо подписи на документах принято ставить именную печать ханко или, как ее иначе называют, инкан. Печать используют при получении посылок или заказных писем, а также во время совершения любого вида сделок. Она нужна для того, чтобы открыть счет в банке и для того, чтобы получить необходимые справки в муниципальных органах. Область применения у именной печати очень широка.
Печать вместо подписи
Когда японцы открывают счет в банке, подписывают договор или получают у курьера посылку или заказное письмо – во всех этих и во многих других случаях они ставят на документах вместо подписи именную печать ханко. Частные лица и компании используют ханко для подтверждения личности. Ярко-красные чернила для оттиска называются сюнику, а сам оттиск на бумаге называется инкан.
Первые именные печати появились примерно за пять тысяч лет до нашей эры в Месопотамии. Самой древней из ныне существующих в Японии печатей считается так называемая «печать ханского вана японской страны На». Эта золотая печать была передана японским правителям в дар от императора Гуан У-Ди в 57 г. нашей эры. В настоящее время она обладает статусом важнейшей культурной ценности Японии.
Первого октября 1873 года правительство Японии издало указ, обязывающий граждан использовать для удостоверения личности именную печать. Япония официально превратилась в «страну именных печатей». И хотя в последнее время японцы все чаще ставят на документах рукописную подпись, в подавляющем большинстве случаев без личной печати не обойтись.
В японских компаниях на документации, которая поступает к начальству от подчиненных, ставится так называемая санкционирующая печать. Ханко в данном случае служит символом власти. С точки зрения некоторых людей именно это и является сокровенной сутью именной печати.
Дзицуин – зарегистрированная печать
Существует три основных вида именных печатей для личного пользования: зарегистрированная печать (дзицуин), печать для банковских операций (гинкоин) и повседневная печать (митомэин).
Главной печатью считается дзицуин - печать, официально зарегистрированная в органах местного самоуправления. Ею заверяют документы о покупке машины, земли или недвижимости. Она необходима для того, чтобы открыть счет в банке, оставить завещание и заключить договор на съем квартиры. Дзицуин можно зарегистрировать по достижении пятнадцати лет. При этом не обязательно быть японцем – иностранцы с официальной регистрацией в Японии также могут иметь дзицуин. После того, как печать зарегистрирована, её владельцу выдаётся карточка регистрации печати (инкан кадо), предъявив которую можно, в случае необходимости, получить «сертификат подлинности печати». Эта система призвана предотвращать подделку документов.
Печатью для банковских операций (гинкоин) называют печать, которую регистрирует банк, когда клиент открывает новый банковский счет. Впрочем, в последнее время выросло число интернет банков и финансовых учреждений с иностранным капиталом, где клиентский счет можно открыть и без печати, достаточно рукописной подписи. А крупные финансовые фирмы, такие как банк «Рисона» и банк «Мицуи Сумитомо», планируют в ближайшем будущем ввести систему биометрической идентификации. И все-таки до сих пор в большинстве японских банков для совершения разных банковских операций требуется гинкоин.
Так называемая «повседневная печать» (митомэин) используется для формального подтверждения документов, не имеющих юридического значения: почтовых расписок, разного рода заявлений, служебной документации и т. д. Эти печати стоят недорого, их производство поставлено на поток. В некоторые из них предварительно уже залиты чернила (сюнику), поэтому нет необходимости носить с собой штемпельную подушечку. Изготовленные машинным способом печати с несколькими десятками самых распространенных фамилий продаются в магазинах канцтоваров и в стойеновых магазинах. Их гораздо легче купить, чем печать дзицуин или печать для банковских операций, которые, как правило, сделаны вручную.
Для заключения договора с оператором мобильной связи или договора на съём жилья одной рукописной подписи иногда бывает недостаточно, поэтому у иностранцев, в течение долгого времени проживающих в Японии, в конце концов возникает потребность в именной печати. В некоторых регионах, чтобы такую печать зарегистрировали в органах местного самоуправления, необходимо, чтобы фамилия на печати была записана не латинскими буквами, а буквами фонетической азбуки катакана, которая используется в японском языке в том числе и для записи иностранных имен и фамилий.
Изысканная печать в подарок
В последнее время стало модно дарить печать в качестве праздничного подарка по случаю рождения ребенка и на свадьбу – невесте, которая меняет свою фамилию на фамилию мужа. Печати, отделанные стразами, а также печати с японскими мотивами, с покрытием из японской бумаги или лакированные, пользуются большой популярностью у женского населения Японии. Печати с персонажами из комиксов и героями мультфильмов, наборы из печати и футляра, оформленные в едином стиле – такое нравится детям. Мужчины предпочитают более солидные варианты – например, печати, сделанные из рога африканского буйвола.
Автомат по продаже именных печатей не только удобен, но и привлекает внимание туристов
Во многих магазинах по изготовлению печатей появилась услуга по замене записанного латиницей имени на имя, записанное иероглифами или катаканой, что позволяет делать печати и для иностранцев. Также печать можно заказать онлайн.
В торговой сети Tokyu Hands можно, заплатив от 700 до 1000 йен, получить готовую именную печать в течение 30 минут. Услуга по скоростному изготовлению печатей пользуется спросом у туристов, которые увозят японские печати домой в качестве сувениров. А в магазинах торговой сети «Дон Кихот» установлены автоматы по изготовлению и продаже ханко. Эти аппараты в том числе делают и печати с именами на катакане. Выбор материалов довольно широк, цена колеблется от 500 до 5000 йен, а время изготовления составляет 5-10 минут.
В магазине «Итоя» на Гиндзе недавно начали предоставлять услугу изготовления печатей именно для иностранных имён, которые преобразуют в японские иероглифы (кандзи) каждый из которых может обозначать до 4 знаков алфавита. Производство печатей занимает около 30 минут, а цена составляет от 1500 до 4200 йен (без налога). Можно приобрести и печать в футляре.Идея в том, чтобы любой желающий смог сделать свою, единственную и неповторимую печать, а туристам она послужит необычным сувениром или прекрасным напоминанием о поездке.