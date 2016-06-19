В Японии вместо подписи на документах принято ставить именную печать ханко или, как ее иначе называют, инкан. Печать используют при получении посылок или заказных писем, а также во время совершения любого вида сделок. Она нужна для того, чтобы открыть счет в банке и для того, чтобы получить необходимые справки в муниципальных органах. Область применения у именной печати очень широка.

Печать вместо подписи

Когда японцы открывают счет в банке, подписывают договор или получают у курьера посылку или заказное письмо – во всех этих и во многих других случаях они ставят на документах вместо подписи именную печать ханко. Частные лица и компании используют ханко для подтверждения личности. Ярко-красные чернила для оттиска называются сюнику, а сам оттиск на бумаге называется инкан.

Первые именные печати появились примерно за пять тысяч лет до нашей эры в Месопотамии. Самой древней из ныне существующих в Японии печатей считается так называемая «печать ханского вана японской страны На». Эта золотая печать была передана японским правителям в дар от императора Гуан У-Ди в 57 г. нашей эры. В настоящее время она обладает статусом важнейшей культурной ценности Японии.

Первого октября 1873 года правительство Японии издало указ, обязывающий граждан использовать для удостоверения личности именную печать. Япония официально превратилась в «страну именных печатей». И хотя в последнее время японцы все чаще ставят на документах рукописную подпись, в подавляющем большинстве случаев без личной печати не обойтись.

В японских компаниях на документации, которая поступает к начальству от подчиненных, ставится так называемая санкционирующая печать. Ханко в данном случае служит символом власти. С точки зрения некоторых людей именно это и является сокровенной сутью именной печати.

Дзицуин – зарегистрированная печать

Существует три основных вида именных печатей для личного пользования: зарегистрированная печать (дзицуин), печать для банковских операций (гинкоин) и повседневная печать (митомэин).

Главной печатью считается дзицуин - печать, официально зарегистрированная в органах местного самоуправления. Ею заверяют документы о покупке машины, земли или недвижимости. Она необходима для того, чтобы открыть счет в банке, оставить завещание и заключить договор на съем квартиры. Дзицуин можно зарегистрировать по достижении пятнадцати лет. При этом не обязательно быть японцем – иностранцы с официальной регистрацией в Японии также могут иметь дзицуин. После того, как печать зарегистрирована, её владельцу выдаётся карточка регистрации печати (инкан кадо), предъявив которую можно, в случае необходимости, получить «сертификат подлинности печати». Эта система призвана предотвращать подделку документов.

Оттиск печати на документах

Печатью для банковских операций (гинкоин) называют печать, которую регистрирует банк, когда клиент открывает новый банковский счет. Впрочем, в последнее время выросло число интернет банков и финансовых учреждений с иностранным капиталом, где клиентский счет можно открыть и без печати, достаточно рукописной подписи. А крупные финансовые фирмы, такие как банк «Рисона» и банк «Мицуи Сумитомо», планируют в ближайшем будущем ввести систему биометрической идентификации. И все-таки до сих пор в большинстве японских банков для совершения разных банковских операций требуется гинкоин.

Так называемая «повседневная печать» (митомэин) используется для формального подтверждения документов, не имеющих юридического значения: почтовых расписок, разного рода заявлений, служебной документации и т. д. Эти печати стоят недорого, их производство поставлено на поток. В некоторые из них предварительно уже залиты чернила (сюнику), поэтому нет необходимости носить с собой штемпельную подушечку. Изготовленные машинным способом печати с несколькими десятками самых распространенных фамилий продаются в магазинах канцтоваров и в стойеновых магазинах. Их гораздо легче купить, чем печать дзицуин или печать для банковских операций, которые, как правило, сделаны вручную.

Для заключения договора с оператором мобильной связи или договора на съём жилья одной рукописной подписи иногда бывает недостаточно, поэтому у иностранцев, в течение долгого времени проживающих в Японии, в конце концов возникает потребность в именной печати. В некоторых регионах, чтобы такую печать зарегистрировали в органах местного самоуправления, необходимо, чтобы фамилия на печати была записана не латинскими буквами, а буквами фонетической азбуки катакана, которая используется в японском языке в том числе и для записи иностранных имен и фамилий.

Получение почтовой посылки заверяется повседневной печатью митомэин

Изысканная печать в подарок

Красивые печати на любой вкус

В последнее время стало модно дарить печать в качестве праздничного подарка по случаю рождения ребенка и на свадьбу – невесте, которая меняет свою фамилию на фамилию мужа. Печати, отделанные стразами, а также печати с японскими мотивами, с покрытием из японской бумаги или лакированные, пользуются большой популярностью у женского населения Японии. Печати с персонажами из комиксов и героями мультфильмов, наборы из печати и футляра, оформленные в едином стиле – такое нравится детям. Мужчины предпочитают более солидные варианты – например, печати, сделанные из рога африканского буйвола.

Автомат по продаже именных печатей не только удобен, но и привлекает внимание туристов

Автомат по продаже именных печатей в магазине сети «Дон Кихот» (слева); после того как заполнены все поля на сенсорной панели, автомат начинает работать (справа вверху); выбор корпуса печати (справа внизу)

Во многих магазинах по изготовлению печатей появилась услуга по замене записанного латиницей имени на имя, записанное иероглифами или катаканой, что позволяет делать печати и для иностранцев. Также печать можно заказать онлайн.

В торговой сети Tokyu Hands можно, заплатив от 700 до 1000 йен, получить готовую именную печать в течение 30 минут. Услуга по скоростному изготовлению печатей пользуется спросом у туристов, которые увозят японские печати домой в качестве сувениров. А в магазинах торговой сети «Дон Кихот» установлены автоматы по изготовлению и продаже ханко. Эти аппараты в том числе делают и печати с именами на катакане. Выбор материалов довольно широк, цена колеблется от 500 до 5000 йен, а время изготовления составляет 5-10 минут.

Уголок печатей в магазине «Итоя» на Гиндзе

В магазине «Итоя» на Гиндзе недавно начали предоставлять услугу изготовления печатей именно для иностранных имён, которые преобразуют в японские иероглифы (кандзи) каждый из которых может обозначать до 4 знаков алфавита. Производство печатей занимает около 30 минут, а цена составляет от 1500 до 4200 йен (без налога). Можно приобрести и печать в футляре.

Список ссылок на англоязычные сайты, на которых можно заказать именную печать

Идея в том, чтобы любой желающий смог сделать свою, единственную и неповторимую печать, а туристам она послужит необычным сувениром или прекрасным напоминанием о поездке.