Ожидается, что крупнейшие японские производители бытовой техники, такие как Sony, Panasonic и Sharp, объявят об убытках в конце марта финансового 2012 г. Модель ведения бизнеса японского производственного сектора зашла в тупик.

Первого февраля Sony объявила, что Говард Стрингер, председатель правления, президент и главный исполнительный директор компании, в конце марта покинет свой пост. На следующий день компания объявила, что убытки за этот финансовый год составят 220 млрд йен после уплаты налогов, это значительно превысит начальный прогноз в 90 млрд йен. Sony терпит убытки уже третий год, основной причиной тому является телевизионный бизнес, работающий с отрицательной прибылью 8 лет подряд.

Высокого качества уже недостаточно

Телевизоры Sony были известны уникальной системой Trinitron, обеспечивающей высокое качество изображения. Её разработали в качестве альтернативы теневой маске, изобретенной RCA (Ар-Си-Эй) в США и применявшейся большинством производителей.

Возможность продавать свои товары по высокой цене способствовала международной конкурентноспособности японских корпораций. В особенности после соглашения «Плаза» в 1985 г. на фоне стремительно растущей йены, японские компании удерживали высокий уровень продаж высококачественной продукции среднему классу в развитых странах.

На протяжении многих лет считалось, что источник силы японских корпораций заключается в гэмбе (т.е. "рабочем месте"). Гэмба кайдзэн — постоянное совершенствование процессов производства на заводах Toyota — было необходимо для эффективного производства автомобилей высокого качества; разработка новых продуктов позволила Sony создать революционную продукцию.

Однако уже некоторое время назад стало очевидно, что сила гэмбы угасает. Sony давно уже не преподносила новых хитов.

Усугубляет проблему и тот факт, что модель ведения бизнеса, основанная на производстве высококачественной продукции при поддержке силы гэмба, похоже, зашла в тупик.

Когда начались продажи плоских цифровых телевизоров в 2004-2005 гг., они стоили приблизительно 10 000 иен за дюйм. Сейчас на рынок выходят модели стоимостью около 1 000 иен за дюйм. Накрытые цифровой волной, цены падают намного быстрее, чем в аналоговую эпоху.

Ко всему прочему, недостаточно улучшать качество цифровой продукции, просто совершенствуя процесс производства. К такому заключению можно прийти на примере Apple, которая применила противоположный подход; её популярные плееры и смартфоны собраны из продуктов разных производителей.

Японские производители, будучи не в силах отыскать способ проявить себя, отстали от южнокорейских компаний, таких как Samsung, и их производительность упала.

Однако при стагнации рынка в развитых странах, в государствах с формирующимся рынком, таких как Индия и Китай, наблюдается стремительный рост среднего класса, но он не имеет той же покупательской способности, что и средний класс в развитых странах. Данная ситуация требует скорейшего пересмотра стратегии со стороны производителей электроники и других японских корпораций, достигших успеха за счёт производства высококачественных товаров, которые продавались, несмотря на высокую цену.

В апреле 2003 г. индекс NIKKEI резко упал до отметки около 7 600 йен. Это падение получило название «Sony шок», поскольку коммерческий результат компании оказался ниже ожидаемого. К тому же это событие совпало с периодом, когда начали проявлять себя цифровая эра и рост новых рынков. Сегодня, почти 9 лет спустя, японские корпорации по-прежнему борются с последствиями шока.

(Оригинал статьи написан 10 февраля 2012 г.)