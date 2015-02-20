В каждой стране, в каждом городе есть свои чудаки-одиночки — застенчивые затворники, отличающиеся от всех своеобразным поведением или внешним видом. Их нежелание общаться и контактировать с другими людьми способствует возникновению и распространению различных мифов, часто основанных на слухах и полуправде, и их известность постепенно растет. С годами детали часто начинают расходиться с оригинальной версией всё больше, пока новая легенда не начнёт свой путь по школьным дворам, семьям или городкам.

Все это время объекты таких обсуждений, ничего не подозревая, продолжают жить своей повседневной жизнью, зачастую не зная о своей растущей популярности. Когда их неожиданно перестают видеть на публике, отсутствие информации об истинных фактах их жизни дает почву для проявления безудержной фантазии людей.

Мифы, порожденные фактами

Японские сказки пестрят огромным многообразием ёкай — духов природы, которые часто уходят корнями в аллегории или страшилки, придуманные для запугивания непослушных детей. Аканамэ придет, если вы не уберёте за собой в туалете, а те, кто не доел ужин, должны ожидать визита моттаинай обакэ — духа несъеденной пищи.

Статуя карасу-тэнгу с крыльями и клювом © Sarah Maloy

Но среди этих потусторонних существ есть некоторые, которые появились из рассказов о реально существовавших странных людях, которые жили в стороне от прочих. Судя по описанию одежды и среде обитания, был сделан вывод, что легенды о карасу-тэнгу,крылатом зловредном колдуне, обитающем в горах, возникли из наблюдений за ямабуси, горными аскетами-мистиками, живущими в гармонии с природой и занимающимися боевыми искусствами в поисках божественности. А сморщенная, пожирающая детей горная старуха, называемая яма-уба и напоминающая ведьму из Гензель и Гретель, как полагают, имеет прототипом чудаковатую старушку-отшельницу.

Странные диковинки в информационный век

Хотя слухи и распространяются сегодня со скоростью света, они часто могут быть развенчаны почти так же быстро. Наличие фотокамеры и телефона практически у каждого человека приводит к тому, что сегодняшние герои могут быстро обрести известность и опередить своих предшественников. Слава также может найти свой путь обратно к первоисточникам, побуждая некоторых из них подыгрывать в угоду своей вновь обретённой популярности. И, в конце концов, к разочарованию тех, кто предпочитает атмосферу таинственности вокруг таких героев, правда всё равно всплывает.

Синдзюку Тигровая Маска в естественной среде обитания

В последние годы появились персонажи, прославившиеся в Интернете и даже в крупных СМИ. Это, например, Синдзюку Тигровая Маска, разносчик газет, который разъезжает по улицам Синдзюку в ярких одеждах, как правило, с грудами разноцветных искусственных цветов и мягких игрушек, или Дядя из Японской сборной (Ниппон дайхёодзисан), часто замеченный около Сибуя, одетый в форму японской сборной по футболу (как видно из его имени); Кобаяси Хидэаки, более известный как Дядя-школьница — пожилой бородатый господин в школьной форме для девочек; Дядя со щёткой (Таваси одзисан) — человек в щеголеватой шляпе, который выгуливает, как собак на поводке, различные предметы, в том числе щетку таваси, початки кукурузы и японскую редиску дайкон прямо в центре Токио.

Хотя они, как правило, живут в одиночестве, немногие из нынешнего поколения чудаков производят впечатление затворников. Наоборот, они часто соглашаются на фотографирование и даже дают интервью для телевидения. Тибэтман (Бэтмен из преф. Тиба) стал интернет-сенсацией летом 2014, когда видео, на которых он запечатлён разъезжающим по префектуре Тиба в полной экипировке Бэтмена верхом на специально стилизованном мотоцикле batpod, распространились, подобно вирусу. История была подхвачена зарубежными СМИ, включая Би-Би-Си. В конце концов журналистам телепрограммы «Доброе утро» местного телеканала Асахи удалось разыскать этого героя в плаще, который пригласил съёмочную группу в свое «тайное убежище» — свою гостиную. Тибэтман оказался холостым 41-летним рабочим доков, который приобрёл этот маскарадный костюм и потратил ещё 600 000 йен, чтобы переделать свой мотоцикл batpod, с одной только целью — повеселить людей в период после Великого восточно-японского землетрясения.

«Мэри», девушка из Йокогамы

Женщина, которую все знают как Мэри из Йокогамы, стала известной ещё до появления всевидящего ока Интернета, а элемент загадочности вокруг её истории присутствует до сих пор, несмотря на то, что в 2006 году документальный фильм Накамура Такаюки пролил на неё свет. Неизменно одетую в белое с оборками платье с густо намазанным белилами лицом, напоминающим макияж актеров театра кабуки, её часто можно было увидеть в Йокогаме в начале 1960-х годов.

Факты о её жизни скудны, хотя известно, что она, скорее всего, родилась в префектуре Окаяма в 1921 году и переехала в район Кансай после того, как вышла замуж за младшего служащего японских национальных железных дорог. Мэри впала в депрессию, и брак распался через два года. Затем она стала работать в местном заведении Особой Ассоциации Комфорта — государственного учреждения, созданного в послевоенные годы, чтобы обеспечить санкционированные государством бордели и другие заведения развлекательного характера для американских войск, дислоцированных в Японии.

В конце концов у Мэри завязались романтические отношения с одним офицером, и она бросила проституцию, чтобы переехать с ним в Токио. К сожалению, вскоре после этого её возлюбленный был послан на Корейскую войну. Хотя он, насколько известно, выжил, он так и не вернулся в Японию.

Из-за необходимости зарабатывать Мэри снова вернулась к прежнему ремеслу, переехав недалеко от столицы в Йокогаму, где она стала привычным элементом местного городского пейзажа. Здесь она стала известна под именем Мэри среди артистов и приезжих, которые собирались в районах красных фонарей Исэдзакитё и Коганэтё.

И вдруг, в 1995 году, она перестала появляться на людях. Хотя у Мэри было много друзей, никто из них не знал, куда она исчезла. В конце концов её обнаружили в доме престарелых, где она мирно доживала свои последние годы, пока не скончалась в 2005 году в возрасте 84 лет.

Кто следит за человеком, за которым следят?

Одним из характерных примеров невозможности сохранить анонимность в глазах общественности является история Мангэцумана (буквально «человек-полнолуние»), одетого в костюм супергероя, который появился в районах Токио Нихомбаси и Роппонги в конце 2013 года. Он убирал улицы при помощи щетки и совка и призывал всех делать то же самое. Не отождествляя себя с новомодными юрукяра, такими как Фунасси и Кумамон, он описывал себя как мадзикяра, или «серьёзный персонаж», который пытается изменить общество к лучшему.

Мангэцуман готовится к уборке улиц

Поначалу это казалось достаточно необычным, но странный поворот в этой истории произошёл в сентябре 2014 года, когда была запущена кампания по разоблачению Мангэцумана в Facebook. Организаторы кампании обвинили его в том, что, будучи большой знаменитостью, он незадолго до этого был участником публичных скандалови искал пути, как восстановить свою подмоченную репутацию. Многие журналисты объединились и стали преследовать героя в поисках подтверждения того, что Мангецуман не смог достичь никаких результатов в своей борьбе за чистоту. В начале октября он раскрылся, оказавшись успешным рэпером и продюсером Томоро.

Томоро выразил возмущение тем, что ему помешали сделать город красивее и содействовать просвещению широкой общественности о необходимости содержать окружающую среду в чистоте. Причиной, по которой он скрывал свою личность, по его словам, было то, что он не хотел превращать Мангецумана в рекламный трюк своей музыкальной продукции.

К сожалению для поклонников комиксов и чистоты, последняя глава этой эксцентричной сказки появилась всего неделю спустя, когда подробное журналистское расследование закончилось обвинениями в адрес артиста в неуплате нескольких миллионов йен налогов. Будем надеяться, что следующий герой борьбы за чистоту, который появится на сцене, будет чист во всех отношениях.

Фотография вверху страницы: Мангэцуман перед снятием маски. Предоставлена Jim Fischer

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 7 ноября 2014 г.)