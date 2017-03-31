История императорской системы в Японии уходит вглубь веков в доисторические времена. Мало кто из императоров напрямую правил страной, но часто они оказывали немалое влияние на политику. Императоры также исполняют роль первосвященников синто, традиционно считаясь прямыми потомками солнечной богини Аматэрасу.

Император Дзимму

Согласно японским мифам, изложенным в первых мифолого-летописных сводах «Записи о деяниях древности» (Кодзики, 712) и «Анналы Японии» (Нихон сёки, 720), первый японский император основал страну в 660 г. до н. э. По легенде, во время решающей битвы с неба спустился золотой коршун и сел на его лук, своим сиянием ослепляя врагов. В 1873 году правительство Мэйдзи учредило государственный «Праздник основания империи» (Кигэнсэцу), отмечавшийся 11 февраля – якобы в день, когда Дзимму стал императором Японии. В милитаристский период с особым размахом этот праздник отмечали в 1940 году, по случаю 2600-летия этого мифического события. Праздник был запрещён в послевоенное время, но в 1966 году восстановлен как «День основания государства» (Кэнкоку кинэн-но хи).

Императрица Суйко (554-628)

Суйко, чьё правление считается 33-м, приняла императорский титул в 592 году, став первой исторической императрицей, одной из восьми женщин, обладавших этим титулом за всю документированную историю. В правлении в качестве регента ей помогал её способный племянник, принц Сётоку (574-622). На её правление приходится период распространения буддизма в Японии, при ней был построен монастырь Хорюдзи в Нара и начали отправлять дипломатические миссии в Китай.

Император Антоку (1178-1185)

Этот император принял титул в возрасте всего лишь двух лет и правил, разумеется, лишь номинально, а вся полнота власти принадлежала его деду, главе воинского клана Тайра-но Киёмори. Его недолгая жизнь закончилась во время последнего сражения в войне между домами Тайра и Минамото, проходившей в 1180-1185 годах. Когда силы Минамото побеждали в морском сражении в заливе Данноура (1185), вдова Киёмори обняла его и сказала: «Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу!» – с этими словами она бросилась в море с юным императором. Вместе с ними утонул и священный меч, одна из регалий императорского дома.

Император Го-Дайго (1288-1339)

Императоры нередко затевали политические интриги. Го-Дайго, замышлявший уничтожение сёгуната Камакура, был сослан на остров Оки, в 1333 году бежал оттуда и осуществил свой замысел. Спокойно правил он недолго – в 1335 году против него восстал один из его союзников, Асикага Такаудзи, основавший сёгунат Асикага. Он возвёл на престол нового императора, но Го-Дайго бежал на юг от столицы, и в Ёсино основал Южный двор, сохранявший независимость от Северного до 1392 года, когда Го-Камэяма, последний император Южного двора, отрёкся, передав титул императору Северного двора Го-Комацу.

Император Комэй (1831-1867)

121-й император Японии Комэй правил с 1846 по 1867 год. В это бурное время Япония была вынуждена открыться для контактов с быстро изменявшимся внешним миром. Император Комэй не был согласен с открытием страны и в 1863 году издал указ об изгнании иностранцев. В 1867 году он умер от оспы, а при его сыне, императоре Мэйдзи, Япония вышла на международную арену. Комэй стал последним императором, за время правления которого использовались разные девизы правления (нэнго), и начиная с императора Мэйдзи каждому правлению присваивалось одно нэнго, которое после смерти императора становилось его посмертным именем.

Император Дзимму: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tenn%C5%8D_Jimmu.jpg

Императрица Суйко: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empress_Suiko_2.jpg

Император Антоку: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emperor_Antoku.jpg

Император Го-Дайго: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emperor_Godaigo.jpg

Император Комэй: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Emperor_Komei.jpg

(все фотографии с Wikimedia Commons)

Фотография к заголовку: Гравюра Утагавы Куниёси, изображающая императора Антоку на плечах Тайра-но Токико во время битвы в заливе Данноура перед смертью (предоставлено Kuniyoshi Project)

(Статья на английском языке опубликована 28 января 2017 г.)