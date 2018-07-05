Мужество помнить: Анна Франк и Сугихара Тиунэ едут в Осаку

В Японии проживает относительно небольшое количество евреев. Еврейское население Японии, численность которого составляет всего несколько тысяч человек, обслуживают редкие синагоги, разбросанные по основным городам страны, и связи между японцами и мировой еврейской общиной остаются весьма сдержанными.

Однако предпринимаются усилия по углублению этих связей. Центр Саймона Визенталя, штаб-квартира которого находится в Лос-Анджелесе, организует культурные и образовательные мероприятия, чтобы повысить интерес японской общественности к вере и истории еврейского народа. Последнее из них – это выставка под названием «Мужество помнить: Холокост 1939-1945 годов», которая проходит сейчас в Осаке.

Передвижная выставка для лучшего понимания истории еврейского народа

Выставка «Храбрость Анны Франк и Сугихары Тиунэ», проливает свет на судьбы двух людей, которые занимают важное место в истории евреев и хорошо известны в Японии. Японский дипломат Сугихара Тиунэ, работавший в Литве во время Второй мировой войны, несмотря на антисемитскую политику государства, выдал тысячи транзитных виз евреям, бежавшим из захваченной нацистами Европы, и тем самым спас им жизнь. В 1985 году, за год до смерти Сугихары, правительство Израиля присвоило ему почетное звание Праведника народов мира, однако должно было пройти еще несколько лет, прежде чем Министерство иностранных дел Японии в 1991 году увековечило его имя, отдав мужественному дипломату посмертные почести. Фильм о его жизни, снятый в 2015 году, способствовал новой волне популярности Сугихары в родной стране.

Между тем, Анна Франк хорошо известна молодым японским читателям, которые обычно знакомятся с переводом ее дневника в рамках школьной учебной программы. На выставке в Осаке демонстрируются репродукции рукописных страниц из дневника Анны Франк, а также другие экспонаты, проливающие свет на испытания, выпавшие на ее недолгую жизнь, а также годы, которые Анна Франк провела в убежище.

Здесь также представлена история Холокоста – 40 стендов с фотографиями и другими предметами, отобранными из коллекции Лос-Анджелесского музея толерантности при Центре Симона Визенталя. Третья часть выставки посвящена проблемам прав человека в современном мире. Здесь представлены фотографии, посвященные борьбе женщин, меньшинств, инвалидов, детей и других уязвимых групп за свои права на уважение как членов общества.

Выставки в Кобэ и Канадзаве

Спонсорами выставки «Мужество помнить» выступают центр Саймона Визенталя и Университет Сока. Посетите веб-сайт университетадля получения информации на японском языке. Передвижная выставка работала в Народном доме Умэдахигаси в осакском районе Кита до 2 июля (понедельник), дальнейший маршрут выставки указан ниже.

Кобэ (12-22 июля)

Кансайский международный культурный центр

Ежедневно с 10:00 до 17:00 (12 июля - с 11:00 до 17:00; по субботам выставка будет открыта до 20:00)

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Канадзава (26-31 июля)

Канадзава Рюцу Кайкан

Ежедневно с 10:00 до 20:00 (26 июля - с 13:00 до 20:00)

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(Статья на английском языке опубликована 1 июля 2018 г.)