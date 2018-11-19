Лучший способ выпить немного сакэ и заодно продегустировать самые разные марки – это покупать сакэ в небольших баночках. У вас огромный выбор – в баночках продаются сотни сортов, от дешёвого «Ванкаппу Одзэки» до отборного сакэ из регионов, и постоянно появляются всё новые.

Знакомство с тонкостями сакэ, японского национального напитка, может обойтись в немалую сумму и занять довольно долгое время. Люди менее привередливые и располагающие скромными возможностями скорее предпочтут отказаться от больших и дорогих бутылок лучших сортов сакэ, покупая порционные банки. Многие воспринимают сакэ в банках как дешёвый напиток для стариков, на самом же деле этот тип товаров имеет очень широкий ассортимент, от сортов массового рынка до отборного сакэ, выпускающегося в очень ограниченных количествах.

Обычно сакэ разливается в стеклянные банки с широким горлом, объёмом в 180 мл., с алюминиевой крышкой. Цена, как правило, составляет 200-300 йен за банку, так что оно не нанесёт особого ущерба вашему бюджету.

Открываем крышку – и сакэ готово к употреблению (сакэ «Камоицуха», преф. Окаяма)

Пионеры баночного сакэ

Первым баночным сакэ стала марка «Ванкаппу Одзэки». Её начал выпускать в 1964 году производитель Одзэки из преф. Хёго. Такая упаковка позволила потребителям по-новому насладиться национальным напитком, который на протяжении многих лет сдавал позиции конкурентам, таким как пиво и виски, – в частности и из-за своего имиджа традиционного для Японии напитка, тогда как многие японцы тяготели к западной культуре. Послевоенный экономический бум в Японии стал причиной быстрых перемен в обществе, тогда как сакэ продолжали подавать в невзрачных керамических кувшинах и пили из маленьких глиняных чашек. Исполнительный директор решил изменить ситуацию и сделать сакэ привлекательным и готовым к употреблению в пути.

Осабэ Бундзиро, президент компании в десятом поколении, наблюдал в баре за офисными работниками, которые пили недорогое сакэ из чашек среднего размера, и его посетила идея продавать сакэ порционно. Если разливать сакэ в банки объёмом в 1 го (традиционная мера объёма, около 180 мл), как стандартная порция в баре, то покупатели смогут употребить напиток непосредственно из банки в любое время.

Первое баночное сакэ – «Ванкаппу Одзэки» (преф. Хёго)

Одзэки привлёк творческие таланты ведущих дизайнеров, которые спроектировали банку с широким горлом и узнаваемую сине-белую этикетку. С большим вниманием производитель отнёсся и к содержимому – в банках было высококачественное сакэ, но продавалось оно по доступной цене в 85 йен, чтобы привлечь молодых потребителей.

Компания также использовала ажиотаж вокруг Олимпийских игр в Токио 1964 года, выпустив новый товар в продажу в день открытия Игр. В результате в первый год на рынке удалось продать 690 000 банок «Ванкаппу Одзэки». После устранения проблемы с подтеканием металлической крышки и развития маркетингового механизма продажи «Одзэки» выросли до 3,3 миллиона банок к 1970 году и более 100 миллионов к 1979 году. Хотя пик продаж был пройден в середине 1990-х годов, марка «Ванкаппу Одзэки» остаётся лидером этого рынка. Во многих магазинах можно купить около 30 разновидностей сакэ «Одзэки», и оно составляет около 40% продаж баночного сакэ.

Растущий рынок

Само собой разумеется, успех порождает конкуренцию. Вскоре после взлёта продаж «Ванкаппу Одзэки» в производство баночного сакэ включились крупные и мелкие производители. За более чем полувековую историю баночное сакэ стало уже устоявшейся категорией товаров. Помимо «Одзэки» его делают и другие компании, но больше всего радует растущее количество региональных марок дзидзакэ, «местного сакэ».

Несколько региональных сортов (дзидзакэ) баночного сакэ (слева направо): «Кудзираэбису» (преф. Вакаяма), «Фудзисан фудзисан» (преф. Вакаяма), «Кёрики» (преф. Тоттори) и «Такаисами» (преф. Тоттори)

Небольшой размер и разумная цена баночного сакэ предоставляют прекрасную возможность местным производителям представить свою продукцию покупателям, хотя начать выпуск такого сакэ может оказаться не слишком простой задачей – нужно создать этикетки непривычного размера, и большая часть работы по розливу выполняется вручную. Некоторые торговые компании оказывают помощь в этом – например, «Адзиноматидая», расположенная в токийском районе Накано, уже давно убеждена в больших возможностях баночного сакэ и помогает производителям в вопросах брендинга, розлива и ценообразования. Компания продаёт более 70 марок сакэ, многие из которых можно найти только у неё, и сотрудники говорят, что видят устойчивый рост продаж, и среди клиентов немало женщин, которые ценят уникальность напитков.

Немаловажным фактором популярности баночного сакэ является его разнообразие. Есть марки, которые можно пить охлаждёнными, подогретыми, или при обычной температуре. Растёт интерес и к баночному сакэ высокого класса, но тут приходится поднимать цену, а по данным «Адзиноматидая» покупатели согласны платить не более 380 йен. Обычно покупателя привлекает не столько класс сакэ, сколько дизайн банки. Это открыло широкое поле для проявления изобретательности в использовании самых разных дизайнов, от традиционных до юмористических. На этикетках нередко появляются региональные маскоты юрукяра, персонажи популярных аниме и рисунки известных художников.

Баночное сакэ с маскотами юрукяра (слева направо) Ноторо (преф. Итикава), Гумма-тян (преф. Гумма) и Кумамон (преф. Кумамото)

Слева направо: Мэдама-оядзи, персонаж серии комиксов Мидзуки Сигэру «Гэ-гэ-гэ-но Китаро» (преф. Тоттори, родина художника), сакэ «Нян-каппу» с хорошенькими кошками (преф. Сидзуока) и панда из комиксов Такахаси Румико «Рамма 1/2» (преф. Ниигата)

Где купить?

Покупать баночное сакэ удобно через Интернет, а для людей, предпочитающих делать покупки оффлайн, в супермаркетах, универмагах и магазинах алкогольных напитков также обычно представлен широкий выбор марок сакэ. В путешествиях открывается возможность продегустировать местные сорта, так что попробуйте зайти в магазины и сувенирные лавки. Баночное сакэ из разных регионов можно найти и в тележках проводников скорых поездов и синкансэна. Бары, которые специализируются на дзидзакэ, часто предлагают различные марки баночного сакэ. В двух барах в Токио модно найти обширный ассортимент баночного сакэ со всей страны – это «Бури» на Эбису и «Тэнтэнтэн» на Синдзюку.

Баночное сакэ очень удобно для дегустации нихонсю, японского сакэ. Каждый найдёт сорт по своему вкусу, так что постарайтесь попробовать как можно больше разных марок.

Баночное сакэ разливают не только в стеклянные банки. Слева направо: «Санко» (преф. Окаяма), «Кагатоби» (преф. Исикава), «Отокояма» (Хоккайдо) и «Камономидори» (преф. Окаяма) в металлических банках

Банки с таким забавным дизайном рука не поднимется выбросить. На банках справа и слева – животные зоопарка Асахияма на Хоокайдо, в центре – Луна и Лунный заяц из Суваидзуми, преф. Тоттори

Банки с хирэдзакэ, то есть сакэ, в которое добавляют для вкуса плавники рыб хатахата (японский волосозуб, слева, преф. Акита) и фугу (справа, преф. Ямагути)

Коллекционная серия сакэ завода «Дэвацуру» из преф. Акита с изображениями праздников. Слева направо – фейерверк Омагари, танцы в праздник О-Бон в Нисимонаи и Акита Канто-мацури в г. Акита

Банки для сакэ бывают очень красивыми. Справа и слева – хризантема и ирис из цветочной серии сакэ из преф. Кумамото, в центре слева – мост Гокё (преф. Ямагути), справа – сакура на сакэ компании «Такасаго» (преф. Тотиги)

(Статья на английском языке опубликована 2 ноября 2018 г.)