Рекордное количество тяжелобольных (345 человек на 23 ноября) COVID-19 в Японии

Из-за третьей волны нового коронавируса растёт количество инфицированных и тяжелобольных в Японии, достигая рекордных уровней. Выдержит ли система оказания медицинской помощи?

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число тяжелобольных людей, инфицированных новым коронавирусом, к 23 ноября составляло 345 человек по всей стране. Уровень использования койко-мест для тяжелобольных также растёт в некоторых регионах, и министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Тамура Норихиса 24 ноября призвал администрации префектур как можно скорее обеспечить больничные места и жилые помещения на встрече после заседания кабинета министров.

К 24 ноября в Токио количество тяжелобольных увеличилось на 10 человек по сравнению с предыдущим днём ​​до 51. Это самый высокий показатель с момента отмены 25 мая объявления о чрезвычайном положении.

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