В Японии каждое третье из малых и средних предприятий считают свои долги чрезмерными

Согласно опросу, проведенному частной исследовательской компанией, каждое третье малое и среднее предприятие считает, что оно взяло слишком много кредитов. Из-за нехватки посетителей, сокращения рабочих часов и вынужденного прекращения работы особенно снизились продажи в ресторанном бизнесе, у многих не остаётся другого выбора, кроме как взять новые деньги в долг.

Как показал опрос кредитного агентства Tokyo Shoko Research, 34,2% малых и средних предприятий с капиталом менее 100 миллионов йен ответили, что ощущают чрезмерную задолженность. Этот показатель намного выше, чем у крупных компаний (15,4%). 60% малых и средних предприятий, ощущающих превышение долгов (20,29% от общего количества предприятий такого типа), говорят, что это произошло после кризиса коронавируса. Опрос проводился с 1 по 9 июня, релевантные ответы получены от 9492 компаний.

По отраслям самый высокий коэффициент избыточной задолженности был у предприятий общественного питания, за ними следовали индустрия гостиничных услуг, прочих повседневных услуг, пассажирских автомобильных перевозок – то есть больше всего пострадали отрасли, которые напрямую ощутили влияние уменьшения движения людей из-за мер по борьбе с распространением инфекции.

Хотя продажи малых и средних предприятий резко снизились, благодаря финансовой поддержке правительства, органов местного самоуправления и финансовых институтов количество корпоративных банкротств (задолженность 10 миллионов йен и более) с января по май составило 2503, что на 22,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако показатели бизнеса еще не восстановились, особенно в индустрии общественного питания, что приводит к возникновению чрезмерной задолженности.

В Отчёте о финансовой системе Банка Японии (апрель 2021 г.) указывается, что меры финансовой поддержки, такие как реально беспроцентное кредитование имеют большое влияние на ограничение дефолтов всех компаний примерно до 2022 финансового года. Однако в индустрии повседневных услуг, таких как рестораны, следует проявлять осторожность, учитывая, что существует вероятность медленного восстановления спроса и повышения уровня дефолта.

Фотография к заголовку: Практически безлюдная ресторанная зона возле станции Канда в Токио (Kyodo News).

Фотография к заголовку: PIXTA

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