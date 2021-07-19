60% жителей Японии считают, что в их стране сложно растить детей

60% жителей Японии считают, что в их стране сложно растить детейОбщество
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Кабинет министров каждые 5 лет проводит опрос о мнениях по поводу снижения рождаемости. На этот раз, он проводился с октября 2020 года по январь 2021 года среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 49 лет в Японии, Франции, Германии и Швеции, ответы были получены в общей сложности от примерно 4400 человек, около 1000 человек в каждой из четырёх стран.
На вопрос «Считаете ли вы, что в вашей стране легко заводить и растить детей?», в Швеции в 97,1% отвечали «Да» или «В основном да». Во Франции так отвечало 82,0% опрошенных, в Германии – 77,0%. Напротив, в Японии на такие ответы приходилось только 38,3%. «Не считаю» и «В основном не считаю» ответило 61,1% респондентов в Японии, 22,8% в Германии, 17,6% во Франции и 2,1% в Швеции.
Сравнивая результаты опроса в Японии с прошлыми результатами, доля тех, кто согласен с утверждением, что в Японии легко растить детей, составляла 52,6% в 2010 году и 46,6% в 2015 году, то есть этот показатель снизился на 10 или более пунктов менее чем за 10 лет. Доля тех, кто ответил отрицательно, составляла 45,4% в 2010 году и 52,0% в 2015 году.
Среди причин, по которым люди положительно отвечали на предыдущий вопрос, в Японии чаще всего называли безопасность – 52%, а в трёх европейских странах в 50-70% случаев упоминали обилие различных услуг по уходу за детьми и хорошее материнское и педиатрическое медицинское обслуживание от беременности до послеродового периода.
На вопрос о роли мужей и жён в воспитании детей до поступления в начальную школу в Японии 58,1% отвечали, что этим занимается либо исключительно жена, либо в основном жена, а муж помогает. Во Франции такие ответы составили 37,4%, в Германии 35,1%, в Швеции – 4,3%. Ответ «Жена и муж занимаются этим в равной степени» дали 94,5% респондентов в Швеции, 62,7% в Германии, 60,9% во Франции и 40,5% в Японии. При сравнении с тремя европейскими странами можно увидеть, что воспитание детей в Японии по-прежнему является в основном заботой женщин.
Фотография к заголовку: PIXTA
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