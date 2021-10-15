Землетрясения в Токио в последние годы

Землетрясения в Токио в последние годыОбщество Стихийные бедствия
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7 октября 2021 года около 22:41 произошло землетрясение с эпицентром в северо-западной части префектуры Тиба. Наблюдались сотрясения с сейсмической интенсивностью более 5 баллов в токийском районе Адати и менее 5 баллов в Ота. Впервые после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года в Токио была зафиксирована сейсмическая интенсивность выше 5 баллов.
В базе данных о землетрясениях Японского метеорологического агентства мы выделили землетрясения с сейсмической интенсивностью 1 или выше, случившиеся в 23 специальных районах Токио после октября 2011 года, и построили диаграмму по месяцам.
5 мая 2014 г. из-за землетрясения с эпицентром недалеко от Идзу-Осима произошёл подземный толчок с сейсмической интенсивностью менее 5 баллов в районе Тиёда, так что сейсмичность, близкая к 5 баллам, сейчас наблюдалась второй раз за это время. Сейсмическая интенсивность около 4 баллов (показана жёлтым цветом) бывает не очень часто, но 3 балла регистрируется от нескольких до 10 раз в год, а сейсмичность 1 и 2 – практически обычное явление.
В марте 2011 года сразу после Великого восточно-японского землетрясения толчки с интенсивностью 1 и более баллов наблюдались 333 раза, поэтому для диаграммы, чтобы не увеличивать чрезмерно вертикальную ось, мы использовали данные с октября 2011 года, когда толчков стало меньше.
Фотография к заголовку: PIXTA
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