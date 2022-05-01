Население Японии: убыль и старение населения почти во всех префектурах

В префектуре Акита живёт 945 000 человек, и из них всего 9,5% составляют дети моложе 15 лет, а 19,9% приходится на людей старше 75 лет. В 45 префектурах численность населения в возрасте 75 лет и старше превышает численность населения в возрасте до 15 лет. Демографическую структуру невозможно изменить быстро, но нам необходимо создать общество, в котором следующее поколение будет иметь надежду...

Согласно оценкам, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, общая численность населения Японии на 1 октября 2021 г. составляла 125 502 000 человек, что на 644 000 человек (0,51%) меньше, чем в предыдущем году. Это самое большое сокращение населения с момента появления сопоставимых данных в 1950 году, и убыль продолжает ускоряться.

Скорость роста и убыли населения по префектурам показана цветовыми оттенками. Повышение (красный цвет) наблюдается только в префектуре Окинава. Темпы роста составили 0,07% по сравнению с 0,41% в предыдущем году, а в остальных 46 префектурах оно уменьшается (синий цвет). Чем темнее синий цвет, тем больше убыль, и заметно, что сильнее всего население сокращается в регионе Тохоку и со стороны Японского моря. В 11 префектурах уменьшение превышает 1%, среди них Акита (1,52%), Аомори (1,35%), Ямагата (1,23%) и Нагасаки (1,18%). Кроме того, в пяти префектурах рост населения сменился сокращением, а темпы сокращения увеличились по сравнению с предыдущим годом в 33 префектурах.

Среди префектур на первом месте по количеству населения – Токио с 14,01 миллиона человек, здесь сосредоточено 11,2% от общей численности населения страны. Далее следуют Канагава (9 236 000 человек, 7,4%), Осака (8,86 млн человек, 7%) и Айти (7 517 000 человек, 6%). Если сложить население трёх основных городских агломераций – региона Токио в 36 862 000 человек, Нагоя в 11 233 000 человек, и Осака в 18 115 000 человек, то мы увидим, что всего в этих трёх мегаполисах живёт 52,8% всего населения страны.

Наименьшее население в префектуре Тоттори, где живёт всего 549 000 человек, или 0,4% от общей численности населения. Далее следуют Симанэ (665 000, 0,5%) и Коти (684 000, 0,5%).

Соотношение населения по возрастным группам составило 11,8% для детей до 15 лет, 59,4% – люди 15-64 лет, и 28,9% – 65 лет и старше. По префектурам доля детей младше 15 лет была самой высокой на Окинаве – 16,5%, за ней следует Сига – 13,4%. С другой стороны, в префектуре Акита меньше всего детей, всего 9,5%, за ней следовала преф. Аомори – 10,4%.

Доля населения в возрасте до 15 лет в целом имеет тенденцию к снижению, она ежегодно уменьшается во всех префектурах. В 45 префектурах, за исключением Окинавы и Сига, доля населения в возрасте 75 лет и старше превышает долю населения в возрасте до 15 лет.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме