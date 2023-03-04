В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордная смертность при рекордном минимуме рождаемости в 2022 году

В 2022 году зарегистрировано самое низкое за всю историю число рождений и самое высокое количество смертей, убыль населения становится всё более ощутимой. Премьер-министр Кисида Фумио представил «другое измерение мер против снижения рождаемости» и представит широкую основу для удвоения бюджета на детей и их воспитание в будущем в соответствии с «Основной политикой», которая будет сформулирована в июне. Однако, пока ведутся разговоры об «удвоении», количество людей детородного возраста будет продолжать сокращаться.

Согласно статистическому отчёту естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, число рождений в 2022 году составило 799 728, что на 43 169 меньше, чем в предыдущем году, что является рекордно низким показателем с момента начала ведения статистики в 1899 году. Сказывалось как сокращение населения, находящегося в детородном возрасте, так и влияние пандемии коронавируса, из-за которой многие откладывали брак и беременность, либо сомневались, стоит ли принимать такие решения.

В предварительную оценку включены японцы, проживающие за границей, и иностранцы, проживающие в Японии, а окончательное значение по числу японцев, проживающих в Японии, вероятно, будет ещё меньшим. По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, число рождений должно было упасть ниже 800 000 в 2030 году, но это произошло на восемь лет раньше, то есть темпы сокращения населения ускорились.

Демографическая статистика Японии

2022 2021 Кол-во родившихся 799 728 842 897 Кол-во умерших 1 582 033 1 452 289 Естественная убыль ▲782 305 ▲609 392 Количество браков (пар) 519 823 514 242 Количество разводов (пар) 183 103 187 854

Составлено редакцией Nippon.com на основе статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, предварительных данных за 2022 и 2021 годы.

Число смертей составило 1 582 033, на 129 744 человека больше, чем в предыдущем году, что является рекордным показателем. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и числом умерших) впервые превысила 600 000 человек в 2009 г., а в 2010 г. достигла 782 305 человек, что ускорило убыль населения.

Число рождений в Японии превысило 2,5 миллиона во время первого бэби-бума (1947-1949) сразу после войны и было выше 2 миллионов во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало снижаться, а с 2007 года темпы естественной убыли увеличились, без бума рождаемости второго поколения бэби-бума.

Количество браков в 2022 году увеличилось до 519 823 впервые за три года, но сохраняется общая тенденция к снижению. В Японии всё ещё предпочитают не рожать детей вне брака, и пока количество браков остаётся на низком уровне, надежды на рост числа рождений нет.

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