В Японии за 2022 год зарегистрировано 21 881 самоубийство, отмечено первое за 13 лет увеличение количества суицидов среди мужчин и рекордное число среди учащихся начальной, средней и старшей школы

В течение трёх лет пандемии общению между людьми мешал страх перед инфекционными заболеваниями, и многие проводили время в одиночестве и стрессе. В 2022 году количество самоубийств выросло на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Число самоубийств среди учащихся начальных, средних и старших классов впервые с начала сбора статистических данных превысило 500. В 2023 году коронавирус постепенно отступает, и люди возвращаются к повседневной жизни.

В Японии за 2022 год число самоубийств составило 21 881, что на 297 больше, чем в 2021 году. Коэффициент смертности от самоубийств (число самоубийств на 100 000 населения) увеличилось на 0,8 до 17,5. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения в своём отчёте основывалось на статистике самоубийств Национального полицейского агентства.

Среди причин или мотивов самоубийств лидировали проблемы со здоровьем, 12 774 человека. Семейные проблемы стали поводом для 4775 самоубийств,. экономические и бытовые проблемы – для 4697.

В общем количестве самоубийств число мужчин выросло на 807 по сравнению с предыдущим годом до 14 746, что стало первым увеличением за 13 лет. С другой стороны, число женщин растёт третий год подряд, увеличившись на 67 до 7135. По возрастным группам больше всего было людей 50-59 лет, количество самоубийств в этом возрасте увеличилось на 475 до 4093, за ними следуют люди 40-49 лет (3665) и 70-79 лет (2994).

Число учащихся начальной, средней и старшей школы, покончивших жизнь самоубийством, составило 514 человек, впервые превысив 500 с момента начала сбора статистики в 1980 году. Одна из причин заключается в том, что из-за затянувшейся пандемии у многих детей возникают проблемы с общением со своими друзьями и учителями.

Коэффициент смертности от самоубийств по префектурам был самым высоким в Яманаси (24,7), далее следуют Акита (23,7) и Миядзаки (22,7). В Токусиме он был самым низким (12,5), а в Токио он составил 17,1.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, частой причиной самоубийства является безысходность, и это социальная проблема, которую мы можем решить. Оно осуществляет комплексные меры по предотвращению самоубийств. На странице Mamorouyo Kokoro (на японском языке) представлена простая и понятная информация о контактах в социальных сетях, таких как LINE, где вы можете обсудить по телефону обсудить свои проблемы, и описаны меры профилактики самоубийств.

Фотография к заголовку: PIXTA

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