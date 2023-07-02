Ослабление йены и рост стоимости импорта морепродуктов в 2022 году: Белая книга по рыболовству

Из-за ряда факторов, в том числе ослабления йены, стоимость импорта морепродуктов в Японию в 2022 году выросла на 30% и достигла рекордного уровня примерно в 2 трлн йен.

Согласно правительственной Белой книге по рыболовству за 2022 год, объём импорта морепродуктов в 2022 году составил 2,22 млн тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом стоимость импорта резко выросла из-за нарушения цепочек поставок, вызванного началом войны в Украине и ослаблением йены.

Наибольшую долю в стоимости импорта составили лосось и форель (13,4%). За ними идут тунец бонито (кацуо) и тунец (магуро) (11,2%), а также креветки (10,7%). Основным поставщиком импорта является Китай (17,6% от общего объёма), за ним следуют Чили (9,5%), США (8,3%), Россия (7,5%) и Вьетнам (7,4%).

Экспорт морепродуктов из Японии в 2022 году сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом до 634 000 тонн. Стоимость экспорта увеличилась на 28,5% по сравнению с предыдущим годом до 387,3 млрд йен. Основными направлениями экспорта являются Китай (22,5% от общего объёма), Гонконг (19,5%) и США (13,9%), и на эти три страны и региона приходится более 50% от общего объёма экспорта. По наименованиям лидируют моллюски гребешки (23,5% от общего количества), желтохвост (бури, лакедра) (9,4%) и жемчуг (6,1%). Правительство установило целевой показатель в 1,2 трлн йен для стоимости экспорта морепродуктов в 2030 году, при этом приоритетными товарами названы желтохвост, морской лещ, морские гребешки, жемчуг и «парчовые карпы» нисикигои.

Согласно Белой книге, производство рыбы и аквакультуры в 2021 году сократилось на 20 000 тонн по сравнению с предыдущим годом до 4,21 миллиона тонн. Стоимость произведенных продуктов составила 1399,9 млрд йен, увеличившись на 60,2 млрд йен. Количество работников в сфере рыболовства составляет 129 320 человек, стоимость произведенной продукции на человека – 10 830 000 иен, а коммерческий доход от рыболовства составляет 5 320 000 йен.

Говоря о тенденциях потребления, годовое потребление пищевых морепродуктов на человека в 2021 финансовом году составило 23,2 кг (приблизительная оценка), что почти вдвое меньше пикового значения в 2001 финансовом году (40,2 кг).

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