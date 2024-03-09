В Японии более половины не состоящих в браке людей не хотят иметь детей: результаты опроса

В Японии более половины не состоящих в браке людей не хотят иметь детей: результаты опросаОбщество Политика Семья
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В Белой книге по проблемам рождаемости за 2023 год, выпущенной Rohto Pharmaceutical, указано, что 55,2% из 400 неженатых мужчин и женщин в возрасте 18-29 лет ответили, что «не хотят иметь детей в будущем», причём этот показатель впервые превысил 50%.
По полу не хотят детей чаще мужчины, чем женщины, примерно 60% мужчин говорят, что не хотят детей.
Однако 25,5% женщин, заявивших, что они не хотят детей, также сказали, что хотели бы сохранить возможность завести ребенка, а 20% из них сообщили, что заинтересованы в замораживании яйцеклеток.
С другой стороны, 68,8% из 500 женщин (в возрасте от 18 до 44 лет на момент родов), у которых родился ребёнок после того, как они начали предпринимать меры для зачатия, сказали, что забеременеть оказалось труднее, чем они представляли до того. 58,4% из них ответили, что им следовало начать пытаться забеременеть раньше. Оба показателя ответов имеют тенденцию к увеличению по мере увеличения возраста на момент рождения ребёнка.
Фотография к заголовку: PIXTA
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