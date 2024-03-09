В Японии более половины не состоящих в браке людей не хотят иметь детей: результаты опроса

В ходе опроса, проведённом компанией Rohto Pharmaceutical, 59% неженатых мужчин в возрасте от 18 до 29 лет ответили, что не хотят иметь детей. Правительство уже давно рассматривает меры против снижения рождаемости как важную проблему, но находят ли они отклик среди тех, на кого они направлены?

В Белой книге по проблемам рождаемости за 2023 год, выпущенной Rohto Pharmaceutical, указано, что 55,2% из 400 неженатых мужчин и женщин в возрасте 18-29 лет ответили, что «не хотят иметь детей в будущем», причём этот показатель впервые превысил 50%.

По полу не хотят детей чаще мужчины, чем женщины, примерно 60% мужчин говорят, что не хотят детей.

Однако 25,5% женщин, заявивших, что они не хотят детей, также сказали, что хотели бы сохранить возможность завести ребенка, а 20% из них сообщили, что заинтересованы в замораживании яйцеклеток.

С другой стороны, 68,8% из 500 женщин (в возрасте от 18 до 44 лет на момент родов), у которых родился ребёнок после того, как они начали предпринимать меры для зачатия, сказали, что забеременеть оказалось труднее, чем они представляли до того. 58,4% из них ответили, что им следовало начать пытаться забеременеть раньше. Оба показателя ответов имеют тенденцию к увеличению по мере увеличения возраста на момент рождения ребёнка.

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