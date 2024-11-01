Число работающих пожилых людей в Японии продолжает расти

Число работающих пожилых людей в Японии продолжает растиЭкономика Общество
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Согласно данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, численность пожилых людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 20 000 человек по сравнению с предыдущим годом и к 15 сентября 2024 года достигнет рекордного показателя в 36 250 000 человек. Доля пожилых людей в общей численности населения увеличилась на 0,2% и составляет на текущий день 29,3 %, что также является беспрецедентным.
Старение населения Японии отражается на составе ее рабочей силы. В 2023 году в стране насчитывалось 9,1 миллиона работников в возрасте 65 лет и старше. Уже двадцатый год подряд это число стабильно растет, превышая показатели каждого предыдущего года. По отраслям наибольшее число работников приходится на оптовую и розничную торговлю – 1,3 млн человек, далее следуют здравоохранение и социальное обеспечение – 1,1 миллиона человек и сфера услуг – 1,0 млн человек. По сравнению с ситуацией 10 годами ранее в сфере здравоохранения и социального обеспечения стало в 2,4 раза больше пожилых работников, причем особый рост наблюдается в сфере сестринского ухода. Соотношение пожилых людей к общему числу работников в возрасте 15 лет и старше составило 13,5 %, то есть возраст каждого седьмого работника превышает 65 лет.
Уровень занятости среди всех людей в возрасте 65 лет и старше остался примерно на том же уровне – 25,2%. Уровень занятости среди отдельных возрастных групп составил 52,0 % для людей в возрасте от 65 до 69 лет, 34,0 % для людей в возрасте от 70 до 74 лет и 11,4 % для людей в возрасте 75 лет и старше. Все эти показатели являются новыми рекордами.
Фотография к заголовку: © Pixta
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