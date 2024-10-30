В 2023 финансовом году Япония 669 раз поднимала в воздух истребители

Япония регулярно поднимает в воздух истребители, когда китайские или российские военные самолёты приближаются к её воздушным границам или входят в её воздушное пространство.

В сентябре российский военный самолет трижды нарушил воздушное пространство Японии у побережья Хоккайдо. В ответ истребители Сил воздушной самообороны поднялись в воздух и выпустили предупредительные ракеты, что стало беспрецедентным шагом. В августе у побережья префектуры Нагасаки также произошло первое подтвержденное нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом.

С 1967 по 2023 год было зафиксировано в общей сложности 46 нарушений воздушного пространства Японии, официально признанных Министерством обороны. Подавляющее большинство из них было совершено советскими/российскими самолетами - всего 43 инцидента, включая те, в которых национальная принадлежность не была с уверенностью определена. Среди двух нарушений, совершенных китайскими самолетами, одно произошло над островами Сэнкаку в 2012 году с участием винтомоторного самолета, принадлежащего Государственному океанологическому управлению Китая, а другое – в 2017 году с участием небольшого беспилотного летательного аппарата.

По данным МО, в 2023 финансовом году самолеты ВВС Сил самообороны поднимались в воздух 669 раз. С момента окончания холодной войны в 1990-х годах до 2010 года истребители поднимались в воздух от 100 до 300 раз в год, но в период с 2013 года по настоящее время этот показатель вырос до более чем 700 раз в год.

Среди случаев, когда самолеты ВВС Сил самообороны поднимались в воздух, 72% (479 случаев) были связаны с китайскими самолетами, затем 26% (174 случая) – с российскими самолетами и 2% – с самолетами других стран или регионов; включая самолеты с невыясненной национальной принадлежностью. По данным МО, в 2023 финансовом году было чрезвычайно много случаев, связанных с китайскими самолетами. Это свидетельствует о попытках Китая расширить свое влияние в регионе. Наиболее известные случаи повышенной активности самолетов этой страны включают серию полетов между островами Окинава и Миякодзима, совместные дальние полеты китайских и российских бомбардировщиков, полеты китайских беспилотных аппаратов между островом Йонагуни и Тайванем, а также первые официально подтвержденные полеты в Японском море.

Фотография к заголовку: Российский патрульный самолет Ил-38, нарушивший воздушное пространство Японии у острова Хоккайдо 23 сентября 2024 г. (предоставлено Объединенным штабом Министерства обороны; © Jiji)

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