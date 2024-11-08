Движение за возможность не менять фамилию после вступления в брак: история использования фамилий в Японии и рекомендации ООН

Япония – единственная развитая страна, где супружеские пары обязаны носить одну фамилию. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в четвёртый раз рекомендовал позволить супругам иметь разные фамилии. Решится ли в скором времени эта давняя проблема?

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам обзора ситуации в Японии, проведенного впервые за восемь лет в октябре 2024 года, рекомендовал внести поправки в законодательство, позволяющие супругам иметь разные фамилии. Кроме того, он рекомендовал пересмотреть Закон об императорском доме, который не позволяет женщинам императорского рода наследовать императорский титул. Комитет состоит из 23 экспертов и регулярно исследует статус реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая направлена ​​​​на исправление гендерного неравенства, в 189 подписавших странах, включая Японию. Систему, допускающую разные фамилии для супругов, Японии рекомендуют уже в четвёртый раз, ранее рекомендации делались в 2003, 2009 и 2016 годах.

Статья 750 Гражданского кодекса обязывает супругов принимать одну фамилию. Сохранять прежнюю фамилию можно только в международных браках, а граждане Японии обязаны выбрать общую фамилию, чтобы законно заключить брак.

В статье говорится, что супруги должны использовать фамилию либо мужа, либо жены, но, по данным обследования статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, среди 474 741 заключённых в Японии брака в 2023 году только в 26 344 случаях супруги выбрали фамилию жены. Для многих женщин необходимость менять фамилию после замужества стала неизбежной проблемой.

История использования фамилий в Японии

Период Эдо (1603-1868) Крестьянам и горожанам не разрешалось использовать фамилии. Женщины из самурайских семей сохраняли свои семейные фамилии и после замужества.

1870 г. Простолюдинам разрешено использовать фамилии.

1875 г. Фамилии стали обязательными для сбора налогов и военного учёта.

1876 ​​г. Допускаются разные фамилии для мужа и жены при условии, что жёны сохраняют фамилии своих родителей.

1896 г. Старый Гражданский кодекс предусматривает, что муж и жена при вступлении в брак принимают одну фамилию (жена должна использовать фамилию мужа).

1947 г. Современный Гражданский кодекс предусматривает, что муж и жена принимают одну фамилию, мужа или жены.

1985 г. Заключение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

1988 г. Ассистент-исследователь национального университета подала иск с требованием использовать свою девичью фамилию в рабочих целях. Проиграла иск в 1993 году, иск удовлетворён в Высоком суде в 1996 году.

1996 г. Законодательный совет сообщает о проекте поправки к гражданскому кодексу, предусматривающей введение системы выбора разных фамилий для супругов.

2001 г. Национальным государственным служащим разрешено использовать прежнюю фамилию.

2002 г. Министерство юстиции подготовило законопроект о выборе разных фамилий, однако внутри Либерально-демократической партии он встретил сильное противодействие и не был внесён.

2003 г. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал ввести систему, допускающую разные фамилии у супругов.

2006 г. В паспортах разрешено использовать прежнюю фамилию.

2009 г. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин во второй раз рекомендовал ввести систему, допускающую разные фамилии у супругов.

2010 г. Министр юстиции подготовил законопроект о разных фамилиях для супругов, но он не был внесён из-за разногласий внутри правящей коалиции.

2011 г. Пять человек подали свой первый иск, утверждая, что положение Гражданского кодекса, предусматривающее использование одной и той же фамилии супружескими парами, является неконституционным.

2015 г. Верховный суд постановил, что гражданский закон, определяющий фамилию мужа и жены, является конституционным. «Система одной фамилии для мужа и жены прочно обосновалась в обществе, и имеет смысл иметь одну фамилию для семьи».

2016 г. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в третий раз рекомендовал ввести систему, допускающую разные фамилии у супругов.

2018 г. Аоно Ёсихиса, президент компании по разработке программного обеспечения Cybozu, который выбрал фамилию своей жены и использует на работе свою прежнюю фамилию, подал иск на правительство, утверждая, что «правило одной фамилии для супружеских пар мешает их работе». ‘

2019 г. Окружной суд Токио отклонил иски Аоно Ёсихисы и других лиц, требующих компенсации от правительства.

2021 г. Большая коллегия Верховного суда вновь вынесла решение о конституционности положения об одной фамилии супругов в судебном процессе по семейным отношениям.

Июнь 2024 г. Японская федерации бизнеса (Кэйданрэн) подготовила предложение, призывающее правительство как можно скорее внедрить систему выбора разных фамилий для супружеских пар.

Октябрь 2024 г. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в четвёртый раз рекомендовал ввести систему, допускающую разные фамилии у супругов.

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