Тепловой шок – одна из причин смертей от утопления в ванне в Японии

В 2023 году в Японии в ваннах утонуло более 6000 пожилых людей. Одним из факторов является «тепловой шок», вызываемый сильными колебаниями температуры – например, при перемещении из тёплого помещения в холодное и наоборот.

По данным государственной статистики Японии, в 2023 году в результате утопления погибло 8993 человека. Почти 80% (6909 смертей) произошли в ванне (дома или в других местах), причем около 90% этих случаев произошли с пожилыми людьми в возрасте 65 лет и старше.

Число пожилых людей, тонущих в ванне, постепенно увеличивается по мере старения населения Японии. Напротив, количество смертей пожилых людей в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось благодаря более строгим наказаниям за опасное вождение и достижениям в области профилактических технологий безопасности, таких как системы торможения для предотвращения столкновений. В 2023 году от утопления в ванне погибло почти в три раза больше пожилых людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях: 6073 случая по сравнению с 2116. Таким образом, дома нужно быть не менее, а даже более осторожными, чем на дороге.

Смерти во время купания среди пожилых людей особенно часты в зимние месяцы. Это связано с так называемым эффектом «теплового шока», вызванным колебаниями температуры, – например, когда человек переходит из тёплой гостиной в холодную ванную комнату. Это может привести к скачку или падению артериального давления, что может вызвать сердечный приступ или инсульт.

Агентство по делам потребителей предостерегает от принятия ванны сразу после еды или питья и рекомендует перед купанием прогревать место для переодевания или ванную комнату, чтобы избежать теплового шока.

Также следует проявлять осторожность при использовании саун, которые стали популярными среди мужчин и женщин всех возрастов в последние годы. Пожилые люди подвергаются большему риску получить инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг из-за резкого перепада температур между горячей сауной и холодной ванной, поскольку их кровеносные сосуды более жёсткие, чем у молодых людей.

На основе прогнозов погоды Японская метеорологическая ассоциация и Tokyo Gas публикуют на своем веб-сайте «прогноз теплового шока» с октября по март.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме