В Японии в 2025 году количество самоубийств составило менее 20 000, опустившись до рекордно низкого уровня

В Японии общее число самоубийств снизилось, но при этом наблюдается много случаев суицида учеников школы. Вероятно, для решения этой проблемы следует уделять больше внимания проблемам детей школьного возраста.

Причины, связанные со здоровьем, экономическими факторами и образом жизни

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, исходя из статистики самоубийств Национального полицейского агентства, составило отчёт с оценочной статистикой за 2025 год. Согласно отчёту, в Японии за 2025 год число самоубийств составило 19 097, что на 1223 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель снижается третий год подряд, и впервые с начала ведения статистики в 1978 году число самоубийств упало ниже 20 000. Число самоубийств среди женщин составило 5980, среди мужчин – 13 117. Коэффициент смертности от самоубийств (число самоубийств на 100 000 населения) снизился на 1,0 до 15,4.

Среди причин или мотивов самоубийств (учитывалось несколько показателей) лидировали проблемы со здоровьем, 11 293 человека. Финансовые и бытовые проблемы послужили мотивом для 5359 самоубийств, семейные проблемы – для 4198.

По возрастным группам больше всего было людей 50-59 лет (3732 чел.), за ними следуют люди 40-49 лет (2951), и во всех возрастных группах, за исключением лиц моложе 19 лет, наблюдалось снижение по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметно было снижение числа самоубийств среди мужчин среднего и пожилого возраста.

Число учащихся среди покончивших с собой составило 1074 человека, при этом среди них 532 были учениками начальной, средней и старшей школы, что является самым высоким показателем с момента начала ведения статистики в 1980 году. Среди погибших было 277 девочек и 255 мальчиков, причем второй год подряд девочек больше, чем мальчиков. Число самоубийств среди учащихся начальной, средней и старшей школы оставалось на уровне около 300 с 2011 года, но оно резко возросло до 499 в 2020 году с распространением пандемии COVID-19. Это число остаётся высоким даже после того, как пандемия COVID-19 утихла.

Коэффициент смертности от самоубийств по префектурам снизился в 40 из 47 префектур Японии, он был самым высоким в Яманаси (21,4 чел. на 100 000), далее следуют Ниигата (20,2) и Аомори (19,6). Самые низкие показатели были зафиксированы в префектурах Тоттори (10,7), Исикава (12,5) и Киото (12,7).

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, частой причиной самоубийства является безысходность, и это социальная проблема, которую мы можем решить. Оно осуществляет комплексные меры по предотвращению самоубийств. На странице Mamorouyo Kokoro (на японском языке) представлена ​​простая и понятная информация о контактах в социальных сетях, таких как LINE, где вы можете обсудить по телефону обсудить свои проблемы, и описаны меры профилактики самоубийств.

На сайте Агентства по делам детей и семьи есть раздел «Найти консультационный центр», где дети могут сами связаться со службами поддержки и рассказать о своих проблемах.

