Унитазы с подмыванием тёплой водой: 53% людей, у которых есть такое устройство дома, используют эту функцию практически каждый раз
83,4% опрошенных: «Такие унитазы – часть японской культуры, которой мы можем гордиться»
Японская ассоциация производителей туалетной продукции и оборудования в январе 2026 года опубликовала результаты опроса, проводившегося онлайн с сентября по октябрь 2025 года по всей стране, опросив 4700 человек, у которых дома установлены унитазы с подогревом.
На вопрос о том, как часто они используют функцию подмывания тёплой водой, «Почти всегда» ответило 53% людей, «Довольно часто» – 12%, «Время от времени» – 7%, «Иногда» – 6%, и 21% респондентов заявили, что никогда её не используют. Объясняя причины отказа от использования, они говорили: «Не понимаю необходимости», «Не привык пользоваться» и «Не знаю, что это за функция».
По префектурам наибольшая частота использования была отмечена в префектуре Хоккайдо (87,2%), за ней следуют Симанэ (85,9%) и Коти (85,0%).
Когда пользователей спросили об их впечатлениях о подмывании, 77,4% ответили: «Оно очищает», а 59,8% – «Быстро удаляет загрязнения», то есть многие люди испытывают ощущение чистоты.
В среднем люди при использовании функции подмывания после дефекации подтираются туалетной бумагой 2,1 раза, без использования – 3,4 раза, то есть разница составляет около 1,3 раза. На вопрос: «Являются ли унитазы с функцией подмывания тёплой водой частью японской культуры, которой мы можем гордиться на мировой арене?», 83,4% ответили утвердительно. Как оказалось, несмотря на то что люди знакомы с такими унитазами и признают их ценность, они пока не используют их в полной мере.
