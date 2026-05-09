Организованная преступность в Японии: к концу 2025 года число членов организованных преступных группировок достигло рекордно низкого уровня в 17 600 человек

Организованная преступность в Японии становится всё слабее, и число действительных членов преступных организаций, которое 20 лет назад превышало 40 000 человек, к концу 2025 года сократилось до 9400.

Согласно отчёту Национального полицейского агентства «Ситуация с организованной преступностью», количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2025 года составило 17 600, что на 1200 человек меньше, чем в предыдущем году. Это очередной рекордный минимум, и этот показатель падает уже 21-й год подряд. Число действительных членов группировок, по оценкам, сократилось на 500 до 9400.

До 2009 года по всей стране в организованных преступных группировках состояло более 80 000 человек, но с тех пор их число быстро сокращается. Это вызвано как старением членов группировок, так и тем, что всё большее число муниципалитетов по всей стране принимают «Постановления о ликвидации организованных преступных группировок», которые регулируют взаимодействие между обычными гражданами и организованными преступными группировками, а ужесточение законов по борьбе с организованной преступностью привело к выходу из их состава членов, испытывающих финансовые затруднения. Ниже мы приводим данные о составе основных криминальных организаций.

Силы крупнейших криминальных группировок к концу 2025 года

Ямагути-гуми шестого поколения: Действительные члены: 3100 (-200) Ассоциированный член: 3200 (-400)

Кобэ Ямагути-гуми Действительные члены: 110 (-10) Ассоциированные члены: 170 (-30)

Кидзуна-кай Действительные члены: 50 (-10) Ассоциированные члены: 70 (-10)

Икэда-гуми Действительные члены: 30 (-30) Ассоциированные члены: 40 (-50)

Сумиёси-кай Действительные члены: 2100 (без изменений) Ассоциированные члены: 1100 (без изменений)

Инагава-кай Действительные члены: 1600 (без изменений) Ассоциированные члены: 1000 (-100)



*Цифры в скобках показывают изменения по сравнению с предыдущим годом Составлено Nippon.com по данным Национального полицейского агентства

В августе 2015 года Кобэ Ямагути-гуми отделилась от Ямагути-гуми шестого поколения, и с 2019 года начался период интенсивных конфликтов, в том числе серия убийств с применением огнестрельного оружия. В настоящее время конфликты с участием трёх группировок – Кобэ Ямагути-гуми, Икэда-гуми и Кидзуна-кай – были определены префектурными комиссиями по общественной безопасности как «особые конфликты». Однако в 2025 году произошёл только один такой конфликт между Ямагути-гуми шестого поколения и Кобэ Ямагути-гуми.

В 2025 году полиция арестовала 7335 действительных и ассоциированных членов организованных преступных группировок (на 914 меньше, чем в предыдущем году). По типам преступлений наибольшее число (1478 человек) были арестованы за нарушение Закона о контроле над стимуляторами. Далее идут причинение телесных повреждений (938), мошенничество (875), кражи (617), нарушение закона о контроле над каннабисом (530) и вымогательство (253). Было совершено 53 убийства (на 26 меньше, чем в предыдущем году).

Участие традиционных группировок в токурю

В то время как сила старых организованных преступных группировок снижается, активизируется деятельность групп токурю, от токумэй рюдокэй хандзай гуру-пу, «анонимные и нестабильные преступные группы». Они используют социальные сети и другие средства для вербовки участников, которых распускают после совершения специальных мошенничеств, организованных грабежей и краж, и это стало серьёзной социальной проблемой.

Национальное полицейское агентство выяснило, что в число ключевых фигур в организациях токурю входят нынешние и бывшие члены якудзы, бывшие члены байкерских банд, члены групп, связанных с индустрией развлечений для взрослых, а также члены иностранных преступных организаций, и что эти лица сотрудничают по мере необходимости для создания незаконных бизнес-моделей.

Число арестованных в 2025 году за преступления, предположительно совершённые токурю, составило 6679 человек (на 1476 человек больше, чем в предыдущем году). Распределение по видам преступлений и возрастам показано на диаграмме ниже, при этом большая часть незаконно полученных средств приходится на мошенничество и преступления, связанные с наркотиками.

Фотография к заголовку: Следователи из полиции префектур Осака и Киото направляются на рейд в штаб-квартиру криминальной группировки якудза Додзин-кай 6 февраля 2025 года в городе Курума, префектура Фукуока (Jiji Press)

