В Японии стремятся сократить очереди в женских туалетах

В Японии стремятся сократить очереди в женских туалетахОбщество
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Министерство транспорта стремится разгрузить женские туалеты
После консультаций с экспертами и проведения общественных слушаний Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 12 июня приняло решение разработать «Руководство по стандартам количества и использования сантехнических приборов в туалетах». В руководстве содержится просьба к научным обществам, государственным учреждениям и управляющим различными объектами при разработке стандартов количества сантехнических приборов в туалетных комнатах стремиться к тому, чтобы обеспечить равное время ожидания для мужчин и женщин. Например, в них указывается, что «в учреждениях, где среди пользователей примерно равное количество мужчин и женщин, количество сантехнических приборов в женских туалетах должно быть таким же или большим, чем в мужских».
Женских туалетов меньше, чем мужских
Исследование, проведенное Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма в 2025 году, показало, что если количество мужских сантехнических приборов (общее количество унитазов и писсуаров) установить на уровне 1, то количество женских сантехнических приборов в таких объектах, как железнодорожные вокзалы, аэропорты и пассажирские терминалы, будет меньше 1. Министерство предполагает, что количество сантехнических приборов было установлено при первоначальном строительстве объектов исходя из предположения, что среди пользователей будет больше мужчин, и приходит к выводу, что нынешняя ситуация, когда количество мужских и женских сантехнических приборов не соответствует составу пользователей, является одной из причин длинных очередей.
Распространение унитазов западного образца привело к увеличению проводимого в туалете времени
Время, проводимое в туалетах, имеет тенденцию к увеличению как для мужчин, так и для женщин. Согласно исследованию компании-оператора скоростных авторасс «Наханихон косоку доро», среднее время, проводимое в туалетах в зонах отдыха и парковочных зонах, увеличилось примерно на 60 секунд для мужчин и на 30 секунд для женщин по сравнению с ситуацией 11 годами ранее. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма отмечает, что одним из факторов, способствующих этому, был переход от традиционных японских унитазов к западным, благодаря чему туалетные кабинки стали чище и комфортнее.
Использование туалетных кабинок для прочих целей
В ходе опроса, проведенного министерством в 2025 году, примерно 30% женщин и 40% мужчин заявили, что не задерживаются в туалетных кабинках ни для чего, кроме справления естественных нужд. Многие женщины сказали, что приводят себя в порядок, наносят макияж или переодеваются, в то время как наиболее распространённым действием среди мужчин было использование смартфонов, мобильных телефонов или планшетов. В рекомендациях министерства содержится призыв к повышению осведомлённости пользователей о правилах этикета и к таким мерам, как устройство пространства для макияжа или скамеек вне туалетных кабинок.
Материалы
- Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма:
Рекомендациипо стандартам и применению нормы количества туалетов в туалетной комнате (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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