24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сёман, малое насыщение

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Наступает сезон Сёман, когда природа исполнена жизненной силы.

Сёман (Малое насыщение) – это название периода солнечного календаря, начинающегося примерно 21 мая по современному календарю, когда идет рост посаженного на полях, и всё наполнено жизнью. Японское название «Сёман» можно также перевести как «небольшое удовлетворение», которое испытывают крестьяне.

В этой статье будут рассмотрены события и природные явления в период примерно с 21 мая по 5 июня.

Ирисы

С мая по июнь длится пик цветения ирисов аямэ, какицубата и ханасёбу. Эти разновидности можно отличить по рисунку на лепестках – аямэ имеют характерный сетчатый узор, на какицубата есть белая полоса, а у ханасёбу – жёлтые пятна. Цветами ханасёбу украшают дом на День детей 5 мая. В это время года в музее Нэдзу (на англ. яз.) в Токио выставляют знаменитую картину, которую создал Огата Корин (1658-1716), и которая внесена в список национального достояния – «Какицубата». Это пара шестипанельных бумажных ширм с изображением ирисов, её выставляют в период цветения в садах музея этих цветов .



Лепестки аямэ с сетчатым рисунком (© Pixta)



Какицубата с белой полосой (© Pixta)



Ханасёбу можно распознать по жёлтым пятнам (© Pixta)

Цветы сафлора

В Японии малиновый краситель изначально получали из сафлора, хотя цветы у него жёлтые. Сафлор упоминается и в древнем поэтическом сборнике «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), и в «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари). Их выращивали и использовали для окрашивания с периода Хэйан (794-1192). В настоящее время ключевым регионом производства сафлора является префектура Ямагата, и в фильме «Студии Гибли» «Ещё вчера» рассказывается о выращивании сафлора в этой префектуре. Многократное окрашивание позволяет получить всё более яркие цвета. Цветы сафлора также используются в помаде и румянах.



Сафлор используют для окрашивания (© Pixta)



Окрашенная сафлором ткань (© Pixta)

Праздник Тэндзин в святилище Юсима Тэммангу (25 мая)

В это время года в токийском святилище Юсима Тэммангу проводится ежегодный праздник Тэндзин. В святилище почитается Сугавара-но Митидзанэ, который обожествлён как бог искусства и науки. Многие студенты посещают святилище перед экзаменами, чтобы помолиться об успехе.



Праздник Юсима Тэндзин в 2019 году (© Pixta)

Церемония шелкопрядов Гёкусо

Шелкопряды вылупляются летом и питаются листьями тутового дерева. Императрица Масако проводит церемонию кормления шелковичных червей, содержащихся на шелковичной ферме в императорском дворце в Токио. Из их коконов прядут нити для использования в церемониях и ритуалах, проводимых императорским двором.



Церемония кормления шелкопрядов с участием императрицы (предоставлено Управлением императорского двора)

Посадка риса

В начале посадки риса проводится церемония саори, чтобы почтить божество рисового поля. В этом слове са обозначает божество, а ори – «спуститься (с небес)». В некоторых регионах проводятся праздники ондамацури или ондасай, во время которых люди едят сэкихан (красный рис, приготовленный из бобов адзуки и клейкого риса моти) и молятся о хорошем урожае и крепком здоровье.



Посадка риса (© Pixta)

Хасиридзую

Хасиридзую, «мимолётный сезон дождей» – это название относится к короткому периоду постоянных ливней, который предшествует собственно сезону дождей. О начале самого сезона дождей официально объявляет Метеорологическое агентство Японии. Сезон начинается в разных местах в разное время, постепенно продвигаясь с юга на север.

Сидзюкара (японская синица)

Это также сезон размножения японской синицы (Parus minor), обитающей по всей стране. У неё чёрная голова с белыми щеками и характерные чёрные полосы от шеи по низу тела до хвоста. С начала лета они откладывают яйца и ухаживают за птенцами.

Переход на летнюю одежду

Говорят, что в Японии привычка менять летнюю и зимнюю одежду в июне и октябре восходит к введению униформы для студентов и государственных служащих в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Эта традиция продолжается и сегодня в школах и некоторых компаниях



Летняя (слева) и зимняя школьная форма (© Pixta)

Конские бобы

Конские бобы растут так, как будто устремляются к небу, и поэтому по-японски они называются сорамамэ – от сора, «небо», и мамэ, «бобы». Они легко теряют свою свежесть, поэтому их следует готовить сразу же после покупки. Эти бобы очень вкусны в варёном виде с солью, на гриле или как тэмпура, они могут добавлять весенние нотки в салат, суп или вермишель. В префектуре Кагава сушёные бобы поджаривают, а затем вымачивают в смеси соевого соуса, сахара и красного перца. Благодаря поджариванию они приобретают хрустящую текстуру.



Конские бобы (© Pixta)

Осьминоги

Обыкновенного осьминога в этот сезон добывают в различных частях страны. Осьминог упоминается в «Описаниях обычаев земли Идзумо» (Идзумо фудоки) в VIII веке, то есть японцы ценят его с древних времён. В период Эдо (1603-1868) говорили, что осьминог был одним из любимых блюд особенно у женщин, наряду с таро и тыквой каботя. В Японии осьминогов готовят в разных блюдах – как сасими, варёных, жареных во фритюре, с уксусом и в виде пельменей такояки.



Варёный осьминог (слева) и сасими из осьминога (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси.

Фотография к заголовку: Летний ветер колышет колосья пшеницы (© Pixta)