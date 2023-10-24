24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Со:ко: (Выпадение инея)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

В этот сезон всё чаще выпадает иней. Это разгар осени, когда листья клёнов и плющей меняют цвет.

Сезон старого солнечного календаря Со:ко: (Выпадение инея) начинается примерно 24 октября по современному календарю. На севере Японии и в горных районах временами выпадает иней. Листья деревьев постепенно меняют цвет, и мы чувствуем, что осень вступила в свои права.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 24 октября по 7 ноября.

Осенняя листва

Горы облачаются в осенние одежды. Лиственные деревья и кустарники окрашиваются в яркие цвета, поэтически называемые кинсю, «осенняя парча». Великолепные узоры создают в горах широколиственные деревья, в том числе различные виды клёна, которые по-японски называют момидзи и каэдэ. Слово момидзи произошло от глагола момидзуру, обозначающего изменение цвета листьев. Каэдэ происходит от древнего слова каэрудэ, «лягушачьи лапки», из-за формы листьев.



Осенние листья в Карасава – долине, образовавшейся в результате ледниковой эрозии в Адзуми, Мацумото, префектура Нагано (© Pixta)

При различной этимологии слов момидзи и каэдэ оба они являются общими названиями широколиственных клёнов. В садоводстве момидзи относится к клёнам с более глубокими пазухами (пространствами между лопастями листьев), а каэдэ – к клёнам с более мелкими пазухами. Среди известных разновидностей интересно название ироха момидзи – этот клён получил своё название в честь «песни ироха», стихотворения, в котором использовались все слоговые знаки японской азбуки; на каждом листе у этого клёна семь лопастей, что соответствует количеству знаков в первой строке стихотворения. Клён хаутива каэдэ назван так из-за сходства листьев с волшебными «веерами из перьев» хаутива, которыми пользовались тэнгу.

Любование осенними листьями называется момидзигари (буквально «охота на осенние листья») и является давним популярным развлечением того же типа, что и вечеринки любования цветением сакуры и созерцанием луны.



Листья ироха момидзи (слева) и хаутива каэдэ (© Pixta)

Каннадзуки и камиаридзуки

В традиционном календаре десятый лунный месяц назывался каннадзуки, «месяц без богов» – считалось, что в этот период японские боги собираются в святилище Идзумо-тайся в префектуре Симанэ. И наоборот, в Идзумо этот месяц называется камиаризуки, «месяц присутствия богов».

День хурмы (26 октября)

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺 Каки куэба

канэ га нару нари

хорюдзи Я кусаю хурму,

И звучит колокол

Храма Хорюдзи

Поэт Масаока Сики (1867-1902) сочинил знаменитое стихотворение о том, как услышал храмовый колокол Хорюдзи, когда ел хурму во время поездки в город Нара. Поскольку он написал эти стихи 26 октября 1895 года, Японская кооперативная ассоциация производителей фруктов в 2005 году объявила 26 октября Днём хурмы.

Хурма очень давно известна в Японии, её выращивали ещё в период Нара (710-794). В плодах хурмы много витамина С и бета-каротина, а их польза для здоровья описана в японской пословице: «Когда хурма краснеет, лекари бледнеют».



Хурма (© Pixta)

Осенний праздник святилища Увацухико, префектура Эхимэ (29 октября)

Это важнейший праздник святилища Увацухико в префектуре Эхимэ. Религиозные обряды проходят 28 октября, а праздник – 29 октября. Проводить его начали в 1649 году, во время правления первого правителя княжества Увадзима Датэ Хидэмунэ, старшего сына знаменитого сэндайского даймё Датэ Масамунэ. Гигантские фигуры демонов с головами быков высотой от пяти до шести метров возглавляют процессию священных паланкинов микоси, которая идёт по городу, чтобы изгнать зло. Молодые люди в красных одеждах и масках оленей исполняют яцу сика одори, «танец восьми оленей», чтобы поблагодарить божество святилища.



Осенний праздник святилища Увацухико, демоны с головами быков (слева) (© Pixta), и молодежь, исполняющая танец яцу сика одори (предоставлено Увадзима Хяккэй)

Хэллоуин (31 октября)

Хэллоуин, зародившийся как осенний праздник урожая, призванный отогнать злых духов, был завезён в Соединённые Штаты европейскими иммигрантами, а сейчас популярен и в Японии. С 2010-х годов молодые люди в костюмах собираются на каждый Хэллоуин в токийском районе Сибуя, чему способствуют публикации в социальных сетях. В последние годы полиция и отряды спецназа помогали контролировать с каждым годом растущие скопления людей.



Толпы людей собираются на Сибуе на Хэллоуин 31 октября 2018 г. (© Jiji)

Жёлуди

Жёлудь – это общее название орехов дуба. Форма чашечки желудя варьируется у разных видов этих деревьев. Жёлуди были важным продуктом питания в период Дзёмон (ок. 10 000-300 до н. э.), и их сначала обрабатывали, чтобы удалить горечь. На протяжении всей истории они служили источником пищи во время голода. Их также можно варить для получения красителей.



По часовой стрелке, начиная сверху слева: желуди сии (Quercus muehlenbergii), сиракаси (Quercus myrsinifolia), кунуги (Quercus acutissima) и конара (Quercus serrata) (© Pixta)

Рисовые лепёшки инокомоти

Инокомоти – это сладкие лепёшки моти из клейкого риса, которые едят в первый День кабана в ноябре (десятый месяц по старому лунному календарю). Эта традиция восходит к периоду Хэйан (794-1192). Поскольку кабан является плодовитым животным, считалось, что это его качество может принести большое потомство и удачу. В чайной церемонии в этом месяце очаг, используемый для кипячения воды для приготовления чая, переносят с земли, где его держат в тёплое время года, в углубление в полу на зиму. Эта практика известна как робираки, «открытие очага». Считалось, что кабаны являются божественными посланниками, способными защитить людей от огня, поэтому такие инакомоти подают на церемонии робираки.



Инокомоти (© photolibrary)

Каштаны

В это время года популярным продуктом являются каштаны кури. Катигури, «сушёные каштаны», у которых при помощи ступки и песта удаляли шелуху и вяжущую кожуру, считались символом победы у самураев в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), поскольку кати звучит так же, как слово «победа». В этой связи каштаны стали использовать в праздничных блюдах, таких как курикинтон (пюре из каштанов и бататов), популярный в новогодних блюдах осэти-рёри, и куригохан (рис с каштанами), который подают на Празднике хризантем 9 сентября.



Каштаны в колючей кожуре (слева); канрони (засахаренные каштаны) (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Иней на осенних листьях (© Pixta)