Японские сладости «нэрикири»: сладкие шедевры на каждое время года

Сезоны японской кухни: своя сладость для каждого месяца

Традиционные японские сладости «нэрикири» – это маленькие и изящные шедевры, которые создают из самых простых ингредиентов – бобов, сахара и риса. Каждый месяц мы будем представлять один вид нэрикири, отражающий особенности времени года.

В период Эдо (1603-1868), когда после долгого периода войн наконец-то воцарился мир и начал править сёгунат Токугава, в Японии стали поощрять внутреннее производство сахара, и сладости, которые подавали на чайных церемониях, стали слаще и красивее.

Традиционные японские сладости нэрикири изготавливают из белого гладкого теста, приготовленного путём смешивания связующего вещества, такого как гюхи (разновидность моти), к пасте из белой фасоли. Полученное тесто окрашивают пищевым красителем, и с помощью кухонных салфеток или лопаток на этих маленьких сладостях изображают различные мотивы, такие как сезонные цветы, традиционные узоры и пейзажи, символизирующие сцены из «Повести о Гэндзи». Это не только изысканное сладкое лакомство, но и настоящее произведение искусства, которым можно наслаждаться визуально.

На этом видео вы можете посмотреть, как небольшой кусочек теста оживает на ладони кондитера.

Фотография к заголовку: PIXTA

