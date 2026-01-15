Японские сладости «нэрикири»: сладкие шедевры на каждое время года

Сезоны японской кухни: своя сладость для каждого месяца
Японские сладости «нэрикири»: сладкие шедевры на каждое время годаКультура Еда и напитки
В период Эдо (1603-1868), когда после долгого периода войн наконец-то воцарился мир и начал править сёгунат Токугава, в Японии стали поощрять внутреннее производство сахара, и сладости, которые подавали на чайных церемониях, стали слаще и красивее.
Традиционные японские сладости нэрикири изготавливают из белого гладкого теста, приготовленного путём смешивания связующего вещества, такого как гюхи (разновидность моти), к пасте из белой фасоли. Полученное тесто окрашивают пищевым красителем, и с помощью кухонных салфеток или лопаток на этих маленьких сладостях изображают различные мотивы, такие как сезонные цветы, традиционные узоры и пейзажи, символизирующие сцены из «Повести о Гэндзи». Это не только изысканное сладкое лакомство, но и настоящее произведение искусства, которым можно наслаждаться визуально.
На этом видео вы можете посмотреть, как небольшой кусочек теста оживает на ладони кондитера.
Фотография к заголовку: PIXTA