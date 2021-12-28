[Видео] Мощёный камнем перевал Магосэ на старой дороге Кумано: район Кихоку города Овасэ префектуры Миэ

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Великие святилища Кумано Хаятама-тайся (Сингу), Кумано Хонгу-тайся и Кумано Нати-тайся известны под общим названием Кумано-сандзан, Три священных горы Кумано. С давних времён это были священные места паломничества верующих культа гор. В период Хэйан (794-1192), после того, как монах Кукай создал на горе Коя буддийский монастырь, в горах полуострова Кии создавались паломнические тропы, чтобы верующие могли посещать святые места пешком. В 2004 году эти маршруты были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)». Горный перевал Магосэ, расположенный на границе между городами Овасэ и Кихоку, обрёл популярность благодаря прекрасным пейзажам, вызвавшим восторженные отклики в Instagram. Дорога длиной в два километра вымощена булыжником и покрыта мхом. Проходя здесь, вы можете представить себе атмосферу в те дни, когда здесь было множество паломников.

Регион Кисю обычно ассоциируется с префектурой Вакаяма, однако южная часть префектуры Миэ, где расположен город Овасэ, когда-то тоже относился к земле Кии, и даже сейчас администрация префектуры называет этот регион Хигаси-Кисю (Восточный Кисю). Эта местность обращена к морю Кумано, где проходит течение Куросио, умеренные влажные ветры создают условия для обильных дождей, из-за чего Хигаси-Кисю является одним из регионов с самым высоким годовым объёмом осадков во всей Японии. Обильные осадки способствуют росту растительности, и здесь процветает производство кипарисовиков овасэ-хиноки. Вдоль дороги Магосэ простирается красивый лес, состоящий из этих деревьев, и прогулка среди них очень умиротворяет.

Горы Кумано, как и гора Фудзи или гора Хакусан в регионе Хокурику, считались священными горами, где обитали божества, поэтому их посещали массы паломников. С модернизацией транспорта пешеходные маршруты на время постигло забвение, но они вновь привлекли общественное внимание, когда были внесены в список Всемирного наследия, и сейчас туда ездит всё больше туристов и любителей восхождений.

Видео ZTV, текст Nippon.com

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