Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогама, разрешают высадку на берег
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Вторая группа пассажиров начала покидать лайнер Diamond Princess сегодня утром. Корабль в феврале был помещён на карантин в порту Йокогама из-за нового коронавируса.
Около 500 пассажиров, у которых отрицательный результат на вирус, в том числе около 250 японцев, высадятся с корабля 20 февраля.
На корабле сейчас находится около 2000 человек. Ожидается, что до пятницы все пассажиры, кроме тех, кто жил в каютах с инфицированными людьми, покинут корабль.
Первая группа пассажиров – 443 пожилых человека, в том числе около 410 японцев, покинули корабль 19 февраля.
Министерство здравоохранения попросило пассажиров, покинувших судно, каждый день отслеживать состояние здоровья и избегать ненужных прогулок в течение следующих двух недель.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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