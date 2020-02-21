Токийская кадровая компания отменила семинары из-за коронавируса

Новости

Токио, 20 февраля (Jiji Press). Крупный японский поставщик информации о работе Recruit Career Co. заявил о решении отменить совместные семинары по трудоустройству, запланированные на март для студентов, заканчивающих университет весной 2021 года, в связи с распространением в Японии нового коронавируса из Китая.

Recruit Career Co., подразделение Recruit Holdings Co., приняло такое решение с учётом возможного влияния мероприятий на здоровье и безопасность студентов. Это решение компании, которая управляет информационным веб-сайтом о работе Rikunabi, указывает на возможность распространения влияния вспышки вируса COVID-19 на деятельность студентов по поиску работы, которая обычно проходит весной.

Совместные рабочие семинары, привлекающие нанимателей из множества компаний, пользуются популярностью среди студентов благодаря возможности эффективно собирать информацию о вероятном месте работы.

Mynavi Corp. также рассматривает возможность отмены подобных совместных семинаров.

Disco Inc. надеется провести такие мероприятия по плану, но представитель компании сказал: «Мы можем изменить наши планы в зависимости от ситуации».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме