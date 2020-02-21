Коронавирус ударил по малому бизнесу в Японии
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Распространение нового коронавируса из Китая наносит урон небольшим компаниям в Японии, отчасти из-за сокращения числа иностранных посетителей, как показали опубликованные данные опроса.
В ходе опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой Японии в начале этого месяца, 11,3% из примерно 2000 ответивших малых компаний заявили, что вспышка COVID-19 влияет на их бизнес, а 52,4% заявили, что они могут столкнуться с неблагоприятными последствиями, если вспышка продолжится в течение продолжительного периода.
Официальный представитель отеля в Саппоро, столице самой северной префектуры Хоккайдо, сообщил консультативному бюро по COVID-19 в местной торговой палате, что до 70% заказов в гостиницах в феврале были отменены и новых заказов на март не поступало, как сообщает Торгово-промышленная палата.
Токийское туристическое агентство, среди клиентов которого много французов, также пострадало от многочисленных отмен заказов.
Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Японии Исида Тоору сказал, что малые компании терпят большой ущерб, потому что не только граждане Японии, но и жители Европы и США начинают воздерживаться от поездок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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