Ещё восемь человек инфицировано коронавирусом в Японии

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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Новый коронавирус обнаружен ещё у восьми человек в Японии (исключая инфицированных на круизном судне Diamond Princess, помещённом на карантин в порту Йокогама).

Из этих восьми двое – мужчина и женщина (семейная пара) в городе Фукуока, четверо мужчин в городах Саппоро, Сагамихара, Томигусуку и Нагоя, и две женщины в префектуре Тиба и городе Йокогама.

По словам администрации Фукуоки, заразившаяся семейная пара в возрасте за 60 лет недавно не выезжали за рубеж.

Мужчина из Саппоро, которому было 40 лет, работал в администрации праздника снега в Саппоро, который проводился в течение восьми дней до 11 февраля, вместе в другим человеком, у которого вирус был обнаружен 18 февраля, как сообщают из администрации Саппоро.

Мужчина в Сагамихара преф. Канагава (более 80 лет) находится в стационаре в больнице Сагамихара-тюо, где ранее лечилась инфицированная женщина, которая умерла 13 февраля. В той же больнице ранее на этой неделе положительный результат на новый вирус был обнаружен у медсестры и двух пациентов-мужчин.

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