В префектуре Тиба у школьной учительницы обнаружили коронавирус
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Токио, 22 февраля (Jiji Press). Ещё 14 человек в Японии инфицированы новым коронавирусом, в том числе учитель средней школы в префектуре Тиба, расположенной к востоку от Токио.
Число подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 в Японии превысило 100 (без учёта случаев инфицирования на круизном судне и среди тех, кто вернулся в Японию на чартерных правительственных рейсах).
Работающей в государственной школе в городе Тиба инфицированной учительнице возрастом более 60 лет впервые поставили диагноз «простуда» 12 февраля и она продолжала работать до госпитализации 19 февраля, когда у неё выявили положительный результат на вирус, происходящий из Китая.
В средней школе решили отменить занятия на два дня с 25 февраля.
Восемь из 14 инфицированных – люди в возрасте от 10 до 80 лет на Хоккайдо, в самой северной префектуре Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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