Умер четвёртый пассажир заражённого коронавирусом круизного судна Diamond Princess
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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Человек в возрасте от 80 до 89 лет, находившийся на борту британского круизного лайнера Diamond Princess, пострадавшего от вспышки нового коронавируса, скончался, как сообщили информированные источники.
Это была четвёртая смерть среди находившихся на корабле, который был помещён на карантин в порту Йокогама.
Согласно источникам, пассажир сошёл с корабля из-за плохого самочувствия, был госпитализирован и скончался 25 февраля.
Ранее, 20 февраля, два японских пассажира корабля, мужчина и женщина в возрасте 80 лет, скончались после заражения вирусом COVID-9. Потом, 23 февраля, умер находившийся на борту 80-летний японец, но министерство здравоохранения не раскрыло подробностей о причинах смерти, включая информацию о том, был ли он инфицирован коронавирусом, поскольку его семья не одобрила раскрытие информации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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