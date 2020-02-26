Совет по образованию Хоккайдо требует закрытия всех государственных школ в префектуре
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Саппоро / Токио, 26 февраля (Jiji Press). Совет по образованию Хоккайдо решил попросить закрыть все общественные начальные и средние школы в этой префектуре, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса, как сообщают информированные источники. Пока не определено, на сколько дней закроют школы. Источники сообщили, что совет уведомит муниципальные школьные советы об этом запросе 26 февраля. Ожидается, что школы закроются уже 27 февраля.
Прекращение занятий во всех общественных начальных и средних школах одной префектуры в качестве меры по сдерживанию распространения вируса проводится впервые.
Министерство образования Японии попросило советы по образованию префектур по всей стране активно рассмотреть вопрос о временном закрытии школ, в том числе тех, в которых не было случаев инфекции, если в одной из школ в соседнем районе зарегистрирован случай заражения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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