Дональд Трамп предположил возможность того, что Олимпийские игры будут отложены на год в связи с распространением коронавируса
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Вашингтон, 12 марта (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп в четверг предположил, что проведение Олимпийских игр в Токио в 2020 году может быть отложено на один год из-за продолжающегося распространения нового коронавируса в Японии и других странах мира.
«Это только моя идея – может быть, они отложат их на год, – сказал он журналистам в Белом доме. – Может быть, они так сделают, если это будет возможно».
«Мне это нравится больше, чем видеть везде пустые стадионы, – сказал Трамп. – Я думаю, что отменить их и провести через год – лучшая альтернатива, чем проводить без людей».
Олимпиада в Токио запланирована на конец июля и начало августа, а в Японии продолжает расти число случаев заражения возникшим в Китае новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта заявила, что глобальная вспышка коронавируса может быть охарактеризована как пандемия.
Ранее в марте Трамп говорил, что решение о том, проводить ли Олимпийские игры по плану или отменить, остаётся за премьер-министром Японии Абэ Синдзо. Тогда же он сказал, что будет сожалеть, если игры отменят, потому что олимпийские объекты прекрасны и удивительны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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