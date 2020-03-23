Премьер-министр Японии Абэ Синдзо допускает возможность переноса Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио в связи с распространением коронавируса
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Токио, 23 марта (Jiji Press). Япония согласится, если будет принято решение отложить Олимпиаду в Токио 2020 года в условиях глобального распространения нового коронавируса, заявил премьер-министр Абэ Синдзо.
В связи с заявлением МОК 22 марта о возможном переносе сроков Олимпиады в связи с инфекцией на заседании Бюджетного комитета Палаты советников парламента утром 23 марта он сказал: «Если (на пути проведения Олимпийских игр в соответствии с планом) возникнут сложности, мы в первую очередь будем учитывать интересы спортсменов, и нам придётся принять решение о переносе сроков».
При этом он подчеркнул, что Япония и Международный олимпийский комитет единодушны в том, что речь не идёт об отмене Олимпийских игр в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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