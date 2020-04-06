В Японии от коронавируса умерло уже 96 человек

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). В городе Фукуи в центральной части Японии скончалась пожилая женщина, заражённая новым коронавирусом.

Ей было более 80 лет; общее число погибших в связи с вирусом в Японии возросло до 96, включая людей, которые находились на круизном корабле Diamond Princess, находившегося на карантине в Японии в начале этого года.

5 апреля выявлено семь инфицированных в префектуре Фукуи и двое в префектуре Сага на юго-западе Японии.

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