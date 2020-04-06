В Японии от коронавируса умерло уже 96 человек
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 апреля (Jiji Press). В городе Фукуи в центральной части Японии скончалась пожилая женщина, заражённая новым коронавирусом.
Ей было более 80 лет; общее число погибших в связи с вирусом в Японии возросло до 96, включая людей, которые находились на круизном корабле Diamond Princess, находившегося на карантине в Японии в начале этого года.
5 апреля выявлено семь инфицированных в префектуре Фукуи и двое в префектуре Сага на юго-западе Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Будет ли объявлено чрезвычайное положение в Японии? По словам министра правительства, «Ситуация с коронавирусом очень напряжённая»
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии
- Около 80% инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess почти не проявляли симптомов инфекции
- Распространение нового коронавируса в мире: обновляющиеся данные
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Олимпиада в Токио отложена до 2021 года, МОК согласился с предложением премьер-министра Японии Абэ Синдзо
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса